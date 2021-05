Les Chromebooks connaissent une forte augmentation des expéditions au premier trimestre 2021

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les Chromebooks étaient les appareils les plus performants du marché des PC au premier trimestre 2021, selon les données de recherche.Le secteur a connu une croissance de 275% au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020.Bien que HP, Lenovo et Acer soient en tête du secteur, Samsung a enregistré une croissance de plus de 2000%. dans les expéditions au cours de cette période.

Alors que les effets économiques de la pandémie s’atténuent lentement, les Chromebooks continuent d’être le secteur hors concours sur le marché des PC. Bien que le nombre de livraisons brutes du segment reste à la traîne par rapport aux tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, la croissance d’une année sur l’autre des Chromebooks reste inégalée.

Selon une étude de Canalys, les tablettes ont connu une croissance de 51,8% au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020. Même les ordinateurs portables ont connu une forte poussée de croissance de 62% au cours de cette période. Cependant, les Chromebooks ont enregistré une croissance de 274,6% au cours de cette période, ce qui en fait la catégorie d’appareils avec la plus forte croissance du marché des PC au cours du trimestre.

La croissance des Chromebooks au premier trimestre a également été partagée par tous les OEM. Par rapport au premier trimestre 2020, HP a enregistré une augmentation de 633%, expédiant 4,3 millions de Chromebooks au premier trimestre 2021. Lenovo (308%) et Acer (178%) ont également connu une forte augmentation des expéditions au cours de cette période. Cependant, c’est Samsung qui a enregistré le bond le plus significatif avec une augmentation des expéditions de 2233%. Il n’a expédié que 51000 Chromebooks au premier trimestre 2020, mais ce chiffre est passé à 1,2 million au premier trimestre 2021.

Pourquoi les Chromebooks?

Les Chromebooks ont parcouru un long chemin depuis leur création. Avec la capacité de certains modèles à exécuter des applications Android et leur facilité d’utilisation générale, ils sont devenus des produits attrayants pour les utilisateurs occasionnels de PC. Canalys attribue la croissance des Chromebooks au secteur de l’éducation, mais note que de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers eux plutôt que vers les ordinateurs portables.

Ceux qui se penchent fortement sur des tâches intensives ou spécialisées telles que la création vidéo ou la conception peuvent souhaiter une machine plus puissante ou plus polyvalente. Les joueurs peuvent toujours considérer les ordinateurs portables basés sur Windows comme le roi, tandis que les mordus de la productivité se tourneront probablement toujours vers les MacBook. Mais les Chromebooks occupent un créneau que Microsoft et Apple ne peuvent pas tout à fait servir.

Quelle est votre opinion sur les Chromebooks et pensez-vous que la croissance du secteur se poursuivra? De plus, avez-vous acheté un Chromebook au cours des 12 derniers mois? Si c’est le cas, assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus. Dites-nous pourquoi vous l’avez acheté dans les commentaires ci-dessous.