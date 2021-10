Les Chromebooks détachables sont de meilleurs ordinateurs mobiles que n’importe quel iPad

Calvin Wankhede / Autorité Android

Certains d’entre vous pourraient lire le titre et se moquer de l’idée que les Chromebooks rivalisent avec n’importe quel iPad moderne. J’ai déjà pensé à cela aussi, avant de me familiariser avec le Lenovo Duet – un Chromebook avec un accessoire clavier/trackpad détachable inclus dans la boîte.

Il y a environ une semaine, j’ai essayé iPadOS 15 sur l’iPad Air 2020 pour la première fois. Après avoir utilisé le Duet comme machine à écrire principale, je m’attendais à être époustouflé. L’iPad a beaucoup à offrir sur le plan matériel, y compris un SoC toujours invaincu. Et, bien sûr, cet iPad particulier coûte près de trois fois plus cher que le Duet une fois que vous avez pris en compte le Magic Keyboard d’Apple.

Pourtant, quelques jours plus tard, je n’ai pas pu m’empêcher de ressentir une petite déception. L’exécution de tâches singulières comme regarder une vidéo ou naviguer sur les réseaux sociaux fonctionnait décemment sur l’iPad. Cependant, l’expérience n’a pas aussi bien résisté dans mon flux de travail quotidien impliquant un mélange de recherche, d’écriture et de multitâche intense. S’il est indéniable que l’iPadOS a parcouru un long chemin, il est malheureusement encore beaucoup trop restrictif.

À elle seule, cette observation ne serait probablement pas très intéressante. Mais compte tenu de la ferveur avec laquelle Apple commercialise l’iPad comme le seul ordinateur dont vous aurez besoin, il est surprenant qu’un Chromebook détachable à 250 $ le surpasse dans de nombreux domaines.

Apple s’empressera de souligner les performances de pointe de l’iPad, sa vaste bibliothèque d’applications et son intégration globale étroite à l’écosystème. Mais je dirais que ces métriques à elles seules ne garantissent pas une excellente expérience utilisateur. La plupart d’entre nous n’éditent pas de photos ou ne manipulent pas de graphiques pour gagner leur vie. Et dans la plupart des scénarios de productivité traditionnels, le multitâche et la polyvalence sont souvent plus importants que les performances brutes. Les appareils Chrome OS détachables clouent le premier, même avec un matériel bien inférieur. Laissez-moi expliquer.

Pourquoi je pense que Chrome OS est le gagnant de la productivité portable

Chrome OS : affichage étendu, fenêtres flottantes, DevTools, applications Linux, tout est là

La différence entre Chrome OS et iPadOS devient immédiatement apparente lorsque vous connectez un clavier et un trackpad. Alors qu’iPadOS ne fera apparaître qu’un curseur de souris solitaire, Chrome OS passera en mode bureau complet. Ce dernier vous permet de redimensionner des applications individuelles et de les positionner comme bon vous semble. Il existe même une prise en charge de plusieurs ordinateurs de bureau – quelque chose qu’Apple a réellement lancé avec macOS X Leopard en 2006.

Un iPad peut exécuter des applications côte à côte et un troisième peut être inséré temporairement. Vous pouvez même utiliser le clavier pour naviguer dans l’interface utilisateur, à ma grande surprise. Mais deux mises en page n’offrent tout simplement pas autant de flexibilité multitâche que les fenêtres flottantes ou plusieurs tuiles, comme dans certains gestionnaires de fenêtres basés sur Linux. Même le Galaxy Z Fold 3 vous permet d’ouvrir trois applications à la fois lorsqu’il est déplié. Cependant, il n’y a pas non plus d’écran divisé verticalement dans iPadOS, ce que Chrome OS autorisera en mode tablette.

Le multitâche d’iPadOS est limité et frustrant, même avec les améliorations d’iOS 15.

Ensuite, il y a le sujet de la gestion de la RAM. À l’époque où j’utilisais l’iPad Air, j’ai constaté qu’il actualisait constamment les tâches en arrière-plan si je m’éloignais de l’appareil. Même avec probablement suffisamment de mémoire libre, iPadOS a choisi de suspendre les applications et de donner la priorité à la durée de vie de la batterie en veille.

En revanche, les Chromebooks passent en mode basse consommation au niveau du système d’exploitation, un peu comme Windows ou macOS. Les inconvénients sont que vous ne pouvez pas lire les médias avec l’écran éteint comme vous le pouvez avec un iPad – et se réveiller de cet état de sommeil plus profond est un poil plus lent. Mais au moins, cela ne perturbe pas votre flux de travail en vidant constamment les tâches d’arrière-plan après un court instant. Même après des heures ou des jours de sommeil, Chrome OS restaure toutes les applications en cours d’exécution, aucun rechargement n’est nécessaire.

Je pourrais continuer sur la façon dont mon Chromebook s’est avéré moins frustrant à utiliser en l’espace d’une seule semaine, mais pour gagner du temps, voici un bref résumé :

Plusieurs profils d’utilisateurs: Chrome OS a des profils d’utilisateurs dédiés, similaires à Android, Windows, macOS et même tvOS d’Apple. Mais avec l’iPad, il n’y a pas une telle séparation. Si vous partagez un appareil entre les membres de votre famille, n’oubliez pas de vous déconnecter de vos comptes personnels dans Safari et des applications individuelles. La seule alternative est que chaque individu achète son propre iPad, ce qui n’est pas idéal.

Affichages externes: Apple a attiré notre attention sur le port Thunderbolt de l’iPad Pro, qui a suffisamment de bande passante pour une résolution de 6K. Cependant, vous ne pouvez toujours pas étendre votre iPad à un moniteur externe, ne faites que refléter ce qui se trouve à l’écran. Inutile de dire que Chrome OS n’a pas une telle limitation et peut étendre correctement le bureau à autant d’écrans que le port peut gérer. Malheureusement, le port USB du Duet ne peut gérer que les écrans 1080p 30 Hz, mais les Chromebooks détachables plus récents ont beaucoup plus de bande passante.

Cas d’utilisation de niche: Malgré toute sa puissance, l’iPad est encore contraint dans de nombreux flux de travail professionnels. Prenez le développement Web, par exemple. Chrome OS regroupe le navigateur Chrome complet, rempli de DevTools. En plus de cela, vous pouvez installer des navigateurs alternatifs (oui, même Firefox) et des outils de développement comme Visual Studio Code via Linux. Avec un iPad, vous aurez soit besoin d’une machine macOS à proximité pour le débogage, soit vous devrez rechercher une application tierce.

Prix ​​et valeur: Mon Chromebook de référence, le Lenovo Duet, ne coûte que 250 $. Comparez cela avec même l’iPad le moins cher et vous payez déjà près de cent dollars de plus. Vous aurez également besoin d’un clavier si vous souhaitez effectuer un travail sérieux, au moment où vous flirtez avec le prix de 500 $. Pour moins que cela, vous pouvez obtenir le Lenovo Duet 5 mis à jour avec un écran OLED de 13,3 pouces. Le HP X2 11 est un autre Chromebook détachable qui vient d’arriver sur le marché, bien qu’il soit un peu cher à 599 $. Pourtant, c’est considérablement moins cher que la configuration iPad que j’ai testée.

Il y avait certaines choses sur iPadOS qui fonctionnaient bien quand je l’utilisais. J’ai été impressionné par Safari, qui offrait non seulement une expérience de navigation Web similaire à celle d’un ordinateur de bureau, mais également des sites Web souvent chargés plus rapidement que le Chromebook. Le système d’exploitation a également fait apparaître une pléthore de raccourcis clavier, suffisants pour satisfaire la plupart des utilisateurs expérimentés. De plus, tout ce pour quoi l’iPad est connu, il l’a très bien fait. Jouer à des jeux et regarder des médias sur un iPad est une bien meilleure expérience que la plupart des Chromebooks, grâce à l’excellent matériel proposé et au vaste écosystème d’applications de l’App Store.

Chrome OS vous permet de redimensionner les fenêtres, de connecter des écrans externes et de créer des profils utilisateur distincts. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire tout cela sur l’iPad ?

Quant à l’avenir d’iPadOS, ce n’est pas la première fois qu’Apple essaie l’approche lente et itérative pour améliorer son système d’exploitation. À l’époque où le premier iPhone est arrivé, il manquait manifestement la possibilité de copier et coller du texte. Incidemment, c’était une fonctionnalité chère aux utilisateurs de BlackBerry.

Pourtant, comme nous le savons aujourd’hui, Apple a réussi à gagner des parts de marché avec l’iPhone malgré des omissions aussi flagrantes. Il a même ajouté un moyen de copier-coller deux ans plus tard avec iOS 3.0. De même, je suis sûr qu’iPadOS deviendra un remplacement d’ordinateur portable viable un jour. Jusque-là, les Chromebooks détachables me seront bien utiles.

Bien sûr, ce n’est que mon avis. Maintenant, je veux entendre le tien ! Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, rendez-vous dans la section commentaires ci-dessous, dites-moi pourquoi je me trompe, et peut-être pourrez-vous me faire changer d’avis. Je ferai de mon mieux pour répondre à autant de commentaires que possible afin que nous puissions commencer une conversation appropriée. Partagez également votre opinion si vous êtes d’accord avec mon point de vue – j’aimerais voir combien de personnes sont de mon côté.