Les Chromebooks du CES 2022 lancent une nouvelle tendance lumineuse

Alors que le CES 2022 touche à sa fin, son raz-de-marée d’annonces a enfin reflué. Bien que peu de nouveaux Chromebooks aient été annoncés, les deux qui ont fait leurs débuts cette semaine m’excitent profondément pour deux raisons très, très différentes. Le Chromebook HP Elite Dragonfly sera le premier Chromebook avec une option d’écran de 1000 nits – et il est également antireflet 😎 – mais en tant que Chromebook de marque Elite destiné aux utilisateurs d’entreprise, le Dragonfly sera beaucoup trop cher pour la plupart des utilisateurs. estomac.

Acer, d’autre part, a plutôt apporté un écran premium à un Chromebook de milieu de gamme. L’Acer Chromebook Spin 513 arbore le même écran tactile de 13,5 pouces avec un rapport hauteur/largeur 3:2, une résolution 2K (2256 x 1504) et une luminosité maximale de 400 nits que l’Acer Chromebook Spin 713, notre Chromebook premium préféré. Cependant, au lieu d’un Intel Core i5 costaud, il existe un MediaTek Kompanio 1380 plus efficace mais toujours compétent alimentant les choses aux côtés de 8 Go de RAM, permettant à Acer de le positionner à 600 $.

600 $, c’est encore un peu élevé pour un écran à haute luminosité, mais les deux entrées ont solidifié le modèle que nous avons commencé à voir l’automne dernier en une véritable tendance agréable : les Chromebooks ont enfin des écrans lumineux !

Qu’est-ce qu’une lente et pourquoi est-ce important ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Tout comme les voitures sont souvent mesurées en chevaux, les lentes sont une mesure de la puissance de la bougie (techniquement 1 candela par mètre carré). Le smartphone moyen a généralement entre 300 et 500 nits de luminosité maximale de nos jours, avec des téléphones comme le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 13 Pro Max atteignant une luminosité de 1200-1500 nits dans certaines conditions telles que la lecture de contenu HDR ou l’utilisation complète du téléphone à l’extérieur, lumière directe du soleil.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Les appareils d’intérieur n’ont besoin que de 200 à 500 nits, mais il en faut plus pour une utilisation en extérieur.

La lumière du soleil explique en grande partie pourquoi les lentes sont importantes dans un appareil que vous pouvez utiliser à l’extérieur. La luminosité du soleil à midi est d’environ 1,6 milliard de nits – c’est pourquoi vous ne devriez jamais regarder directement le soleil – et même si seulement une fraction de cela tombe sur votre téléphone, il peut toujours laver la plupart des écrans de téléphone avec facilité. Les téléphones de 500 nits peuvent être difficiles à lire à l’extérieur sans ombrager l’écran, et c’est pourquoi pouvoir atteindre une luminosité de 800 à 1 200 nits est un argument de vente pour les produits phares comme le prochain OnePlus 10 Pro.

C’est aussi en partie pourquoi la luminosité des lentes sur un ordinateur portable est si importante si vous ne la traitez pas comme une LIMO (ordinateur portable dans le modèle uniquement) : au moment où vous sortez sous le porche arrière, la plupart des Chromebooks avec leur 220 ou 250 nits les écrans deviennent cinq fois plus difficiles à lire.

Luminosité du Chromebook : un bref historique

Source : Ara Waggoner / Android Central

Les Chromebooks ont fêté leur 10e anniversaire l’année dernière, et pendant la majeure partie de cette décennie, peu importait qu’un Chromebook coûte 200 $ ou 600 $ ; il n’atteindrait que 250 nits de luminosité maximale. Quelques Chromebooks premium comme le Google Pixelbook – toujours en attente d’un Pixelbook 2, Google – vous permettent d’obtenir un écran plus lumineux, mais vous deviez généralement débourser entre 800 et 1 000 $ pour eux.

En 2020, le Lenovo Chromebook Duet faisant ses débuts avec 400 nits de luminosité a changé la donne. C’était la première fois que nous voyions un écran de 400 nits dans un Chromebook à moins de 300 $, et il avait l’air bien, que vous lisiez des e-mails, jouiez à des jeux Android ou que vous vous précipitiez sur Disney+ au lit. Malheureusement, il était trop sous-alimenté pour être autre chose qu’un ordinateur tertiaire/de sauvegarde et un appareil de consommation de contenu, mais c’était un début fantastique.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Cet été-là, le Spin 13 d’Acer a été mis à niveau vers le Chromebook Spin 713 d’Acer, associant ce bel écran 2K de 400 nits à un i5 puissant à l’intérieur pour passer de longues journées de travail même lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs. Le Spin 713 s’est rapidement imposé comme le Chromebook premium à obtenir, en particulier avec un prix de 630 $ qui chuterait fréquemment à 529 $.

Puis vint 2021 et de nouveaux progrès : nous avons eu deux autres tablettes Chrome OS avec des écrans de 400 nits, le HP Chromebook x2 11 et le Lenovo Duet 5. Le prix de départ de 600 $ du x2 11 était un peu surprenant – comme l’Acer Spin 513 – mais il tombe fréquemment à 400 $, tout comme le Duet 5 avec son écran 16×9 surdimensionné de 13,3 pouces.

Nous avons également vu plus ordinateurs portables obtenir des écrans plus lumineux. Le Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga a démarré à 300 nits avec une mise à niveau 4K 400 nits en option. ASUS a également rejoint la fête des 400 nits avec le Chromebook CX9 d’ASUS, et Samsung a offert 400 nits moins cher avec le Galaxy Chromebook 2 (bien que les économies soient discutables).

Le coup d’envoi de 2022 avec deux autres options de luminosité élevée me donne l’espoir que le club de 400 nits deviendra beaucoup plus lumineux, mais 400 nits se situent toujours dans la partie inférieure du spectre des nits pour les ordinateurs portables. Avec des offres d’Apple, Microsoft, Dell, Lenovo et ASUS de plus de 1000 nits, ce serait bien de voir Google nous donner au moins une option 800-1000 nits dans une suite du Pixelbook. Après tout, si vous voulez un écran plus lumineux que 400 nits, vos options sont actuellement :

Le Chromebook Samsung Galaxy, qui peut atteindre jusqu’à 750 nits de luminosité et est désormais réduit à 700 $ deux ans après son lancement au CES 2019. Le Chromebook personnalisable HP Elite c1030 avec son option d’écran 1000 nits, qui vous fonctionnerait au moins 1 800 $ et ne serait pas expédié avant août 2022. Le prochain Chromebook HP Elite Dragonfly avec l’option d’écran 1000 nits la plus chère, dont nous ne connaissons pas le prix, mais qui dépassera sans aucun doute les 1000 $.

Mais ne soyons pas trop gourmands. Premièrement, nous avons besoin de 300 à 400 nits pour devenir la luminosité standard des Chromebooks. Surtout dans le segment des 13-14 pouces où se trouvent bon nombre des meilleurs Chromebooks comme le Lenovo Flex 5i et l’Acer Spin 514, des écrans plus lumineux devraient devenir des enjeux de table au cours des deux prochaines années, surtout s’ils veulent rivaliser avec un Windows de plus en plus compétitif. marché.

L’augmentation des normes de luminosité nécessitera des efforts supplémentaires dans le segment des 11,6 pouces, mais étant donné que les Chromebooks des étudiants sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, les étudiants, les parents et les éducateurs apprécieraient tous une amélioration ici. Ce serait également le moment idéal pour voir les marques passer de ce panneau de 11,6 pouces 1366×768 à un écran de 12 pouces 1080p, mais il est peu probable que cela vaille le coût de la mise à niveau, même si les Chromebooks durent deux fois plus longtemps qu’ils habitué.

Un phare du changement

Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 5

Avec 400 nits de luminosité, le Duet 5 a l’écran dont chaque Chromebook 13 pouces a besoin.

Le Lenovo Chromebook Duet 5 est la première tablette Chrome OS qui a vraiment réussi à cocher toutes les cases : l’écran est superbe et il est facile de travailler en écran partagé, le Snapdragon 7c consomme de la batterie mais a encore assez de puissance pour un travail occasionnel, et le les haut-parleurs stéréo sont assez forts pour ce marathon Disney + que vous avez au lit ce week-end.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

mettre une manche dessus

Voici les meilleures housses pour l’Acer Chromebook Spin 713 en 2020

Même si le Chromebook Spin 713 d’Acer est ultra-durable et conçu pour répondre aux spécifications de qualité militaire, il nécessite toujours une belle pochette lorsque vous voulez le sortir et vous déplacer. Ce sont parmi les meilleurs pour protéger votre ordinateur portable contre les éraflures.