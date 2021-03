Les Chromebooks ont un grand avenir pour le jeu, mais ce n’est pas seulement avec Stadia

L’une des principales raisons pour lesquelles j’utilise mon ordinateur de bureau Windows est qu’il s’agit de ma machine de jeu. Je fais encore un peu de production audio et j’ai un vaste catalogue Lightroom, mais presque tout ce que je fais chaque jour fonctionne très bien sur l’un des meilleurs Chromebooks. Sauf pour ces moments de jeu.

Google sait que le manque de jeux « de bureau » pour Chrome est un problème pour de nombreuses personnes qui, autrement, feraient volontiers le changement. La société essaie de faire quelque chose à ce sujet en tirant parti du conteneur Chrome OS Linux et de Steam, le magasin de jeux en ligne populaire et la plate-forme pour PC de Valve.

Nous avons récemment vu un indice du prochain mode de jeu pour Chrome qui devrait être lié à la version native de Chrome OS de Steam. Google abordera presque certainement le fait que les jeux mobiles via le Google Play Store d’Android ne sont tout simplement pas suffisants pour tout le monde. En travaillant avec Valve pour créer une manière optimisée de jouer à des jeux conçus pour Linux, il peut le faire assez facilement car Chrome OS gère très bien les conteneurs et le noyau Linux a été conçu pour les accueillir. Ça va marcher.

Nous savons que cela fonctionnera car vous pouvez déjà installer Steam et jouer à des jeux sur votre Chromebook sans aucune optimisation. Google et Valve travaillant ensemble pour allouer des ressources système afin de l’améliorer devraient avoir un impact important, mais cela ne résout pas le problème principal: la faiblesse du matériel.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Chrome OS n’a pas besoin de matériel très puissant pour bien fonctionner sur un Chromebook, et cela a toujours été un gros tirage au sort du système d’exploitation – vous pouvez dépenser moins et avoir toujours une machine très performante. Les jeux, cependant, ne suivent pas cette voie et sont très dépendants du matériel.

Vous pouvez trouver des Chromebooks avec suffisamment de RAM et un processeur décent, mais les graphiques sont à la traîne.

Vous pouvez acheter un Chromebook avec beaucoup d’espace disque et de RAM, donc ce n’est pas le matériel dont je parle ici. Il en va de même pour le processeur, car les puces Intel Core i-series se trouvent dans de nombreux Chromebooks. Le problème est le même que pour n’importe quel ordinateur portable – de nombreux jeux ont besoin d’une carte graphique qui peut supporter un peu de poids, et les solutions sur puce ne peuvent généralement pas le faire.

Finalement, nous verrons un Chromebook très cher qui est construit comme un ordinateur portable « de jeu » avec une RAM ultra-rapide et un GPU discret intégré à la carte mère. C’est quelque chose que beaucoup de gens veulent depuis longtemps, moi y compris. Mais pour le moment, nous avons trois options en ce qui concerne le GPU: le GPU Intel Iris on-die, le GPU on-die Radeon d’AMD et les puces ARM qui utilisent des GPU on-die. Aucune de ces options ne fonctionne très bien, c’est pourquoi les ordinateurs portables Windows « gaming » sont déjà une chose.

Ces trois options peuvent sérieusement entraver votre expérience avec certains jeux, principalement des titres plus récents de grands studios comme Bethesda ou CDPR. Les jeux nécessitent quelques spécifications minimales: espace disque, RAM, vitesse minimale du processeur et GPU suffisamment puissant pour rendre le jeu à une fréquence d’images acceptable. Les trois premiers sont déjà présents, et si vous avez un Chromebook de premier plan, vous disposez d’un processeur suffisamment rapide, de beaucoup de RAM et pouvez toujours créer plus d’espace disque.

Source: Android Central

Le GPU, cependant, limite beaucoup de choix. Pour ajouter au problème, il n’y a pas autant de choix pour commencer car la plupart des jeux sont conçus uniquement pour Windows. Cela ne s’applique pas uniquement aux Chromebooks; il y a beaucoup de bons jeux pour Linux ou Mac, mais il y en a beaucoup d’autres qui ne peuvent pas être joués parce qu’ils sont uniquement Windows.

Il existe de nombreux jeux conçus pour Linux sur la boutique de Steam. Il y en a beaucoup d’autres qui ne le sont pas.

Tout n’est pas mauvais car Steam propose de très bons jeux conçus pour fonctionner sous Linux et qui n’auraient aucun problème à installer et démarrer sur un Chromebook. Des franchises comme Borderlands, Hitman, Civilization et même Tomb Raider sont bien représentées, et j’ai joué de nombreuses heures à des jeux Linux sans problème sur les machines avec le matériel nécessaire. J’ai également essayé de passer quelques heures à jouer à certains de ces mêmes jeux via Steam sur Chrome OS, et les choses ne se sont pas aussi bien déroulées.

Ces spécifications minimales embêtantes peuvent être une véritable déception pour tout joueur, mais lorsque votre matériel est si loin en dessous du seuil recommandé, votre expérience est mauvaise. Google créer un mode de jeu qui arrête les processus d’arrière-plan et concentre la puissance sur le jeu auquel vous essayez de jouer vous aidera, mais ce n’est pas suffisant pour corriger la disparité en ce qui concerne les spécifications.

Borderlands TPS est un excellent exemple; sur quelque chose comme le Core i5 Pixelbook Go, cela fonctionne presque. Vous avez besoin d’un processeur avec au moins deux cœurs fonctionnant à 2,4 GHz: vérifiez. Vous avez besoin de 4 Go de RAM libre: vérifiez. Vous avez besoin de 13 Go d’espace disque. C’est parfois difficile, mais vérifiez. Vous avez également besoin d’une carte vidéo prise en charge, ce qui signifie dans ce cas une carte NVIDIA Geforce 260 ou supérieure.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

La Geforce 260 n’est pas une carte vidéo très haut de gamme en 2021, et Borderlands TPS n’est pas non plus un jeu très haut de gamme en 2021. Mais le GPU Intel Iris que vous trouvez dans chaque Chromebook avec un processeur Intel ou le GPU basé sur ARM que vous trouvez dans les Chromebooks qui utilisent une puce ARM de MediaTek est encore pire. L’APU (unité de processeur d’application) d’AMD – une chose qui a été conçue dès le départ pour agir comme un processeur, un GPU et une ressource partagée pour que les deux fonctionnent comme nous l’avons vu sur la PlayStation – s’en sort un peu mieux, mais c’est toujours pas agréable.

Les anciens titres AAA fonctionnent presque avec les faibles spécifications typiques du Chromebook.

Vous tournez les graphismes du jeu au strict minimum, et il a l’air horrible mais ne joue toujours pas. Et c’est un jeu de 2012 avec une version Android qui est en fait vraiment géniale sur le Shield TV (qui a un très bon GPU ARM). Il n’y a rien que Google ou Valve puisse faire pour résoudre ce problème. Il n’y a probablement rien non plus que Gearbox (l’éditeur de Borderland) puisse faire. C’est juste ce que c’est.

Vous voyez une situation similaire avec de nombreux titres AAA des années en arrière, comme les jeux de la série Tomb Raider. Ils jouent presque sur un Chromebook vraiment cher. Ils ont également «presque joué» sur un ordinateur portable Windows de très faible spécification, ce n’est donc pas un problème de Chrome. C’est un problème où les jeux conçus pour PC sont généralement des ports de console non optimisés ou conçus pour les joueurs extrêmes avec un PC très haut de gamme.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

C’est aussi quelque chose que les joueurs Windows ont déjà vécu et, comme mentionné, a engendré une nouvelle race d’ordinateurs portables de jeu à cause de cela. Google et ses partenaires Chrome devront faire de même si le jeu décolle un jour pour Chrome. Cela pose de nouvelles questions comme l’inévitable catch-22 où personne n’achète des Chromebooks de jeu car le catalogue de jeux est plus petit et les développeurs de jeux ne sont pas intéressés par la création de versions optimisées pour Linux, car personne n’achète de Chromebooks de jeu.

Vous pouvez déjà charger Steam sur votre Chromebook. Pour le rendre génial, il faudra plus qu’un nouveau mode de jeu.

Pour le moment, le seul moyen d’installer et de jouer à des jeux Steam sur Chrome est de charger Steam de manière latérale et de choisir des jeux qui ne dépendent pas beaucoup du GPU. C’est OK et certainement mieux que rien. Mais une union magique de Google et de Valve ne résoudra vraiment rien sans que les OEM de Chromebook construisent des ordinateurs portables avec le matériel nécessaire pour bien le faire.

Espérons que ce sera bientôt dans les cartes.

