Les Chromebooks pour les jeux arrivent avec un processeur ARM et des graphiques NVIDIA RTX | La technologie

NVIDIA essaie d’acheter ARM et la situation conduit déjà à des améliorations technologiques qui peuvent booster les Chromebooks.

Quand on parle de Chromebooks, la plupart des utilisateurs pensent à de simples ordinateurs. En général, ceux-ci ont été vendus comme équipement pour les personnes qui veulent travailler ou se divertir n’importe où, mais la situation pourrait changer sous peu grâce à une nouvelle approche qui veut concurrencer les ordinateurs portables Windows.

Techniquement, un Chromebook se distingue par l’utilisation du système d’exploitation Chrome OS de Google, pas Windows. Il n’y a pas de limites et ils n’ont pas à se concentrer sur un prix abordable, comme ils ont essayé de le faire. Maintenant, vous voulez casser la dynamique existante en mettant en œuvre des composants capables de satisfaire ceux qui veulent aussi jouer avec eux.

Afin de surmonter les barrières qui existaient jusqu’à présent, il existe une clé : L’intention de NVIDIA d’apporter la technologie RTX aux processeurs ARM. Cela ouvrirait la porte à une augmentation sensible de l’efficacité de ces ordinateurs portables.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Mais pour comprendre le mouvement il faut prendre en compte que NVIDIA essaie d’acheter ARM et attend l’autorisation du Royaume-Uni un processus qui rencontre de nombreuses difficultés.

Comme vous le savez sûrement, NVIDIA est un leader en matière de technologies graphiques. Et il obtient déjà de bons résultats avec les Chromebooks, ainsi que pour exécuter en douceur Wolfenstein: Youngblood avec les graphiques NVIDIA RTX 3060, comme ils l’ont récemment montré.

Les résultats sont intéressants et on ne penserait pas au premier abord qu’il est joué sur un Chromebook en regardant cette vidéo.

Comme indiqué dans SlashGear, Google travaille également pour que les Chromebooks puissent avoir le label de jeu à l’avenir et collaborer avec des entreprises telles que Valve Corporation pour réaliser des synergies et des améliorations gagnant-gagnant.

Quoi qu’il en soit, les efforts de NVIDIA pour unir sa technologie aux processeurs ARM seront également un bond en avant. Il est possible qu’il parvienne aussi à conquérir ce type d’équipement avec sa technologie RTX et ouvre la porte à toutes sortes d’ordinateurs pour s’amuser avec les grands jeux vidéo pendant un certain temps.