Les Chromebooks seront bientôt beaucoup plus utiles pour les utilisateurs expérimentés de Linux

Il a fallu beaucoup de temps pour que Linux soit officiellement pris en charge sur les Chromebooks. En fait, il a passé trois ans en version bêta jusqu’à la sortie de Chrome OS 91. Désormais, tous ceux qui le souhaitent peuvent installer et exécuter Linux sur leur Chromebook, avec la mise en garde qu’ils ne peuvent utiliser qu’un seul conteneur à la fois. Une nouvelle mise à jour vise à supprimer cette limitation.

Sur la dernière version de Chrome OS, les utilisateurs peuvent créer plusieurs conteneurs s’ils le souhaitent (bien qu’il s’agisse d’un processus technique très complexe). Cependant, des problèmes surviennent lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des conteneurs distincts pour des projets distincts en même temps. Par exemple, même si un Chromebook haut de gamme peut exécuter un conteneur pour les jeux alors qu’un autre conteneur pour le développement est également actif, il ne le peut pas.

Le correctif se présente sous la forme d’une interface utilisateur de paramètres expérimentale pour les conteneurs supplémentaires actuellement en cours de développement. Comme expliqué dans un fil actif sur Chromium Gerrit, cette nouvelle fonctionnalité ajoute une section de paramètres Chrome OS intitulée « Gérer les conteneurs supplémentaires », qui affiche les conteneurs actuels tels qu’ils sont stockés dans les préférences. Il vous permet de créer un nouveau conteneur via une boîte de dialogue et d’arrêter ou de supprimer des conteneurs via un menu contextuel.

Le fil indique également que cette nouvelle section se trouve derrière un nouveau drapeau « crostini-multi-container » qui est toujours en cours de travail et est désactivé par défaut. Apparemment, chaque conteneur aura également son propre onglet dans le terminal, probablement un peu comme les groupes d’onglets. Tout cela est encore un travail en cours à ce stade, et il pourrait y avoir plus de changements d’ici la version finale.

Après avoir ajouté la prise en charge native de Linux, cela semble être la prochaine étape logique pour les Chromebooks. Espérons que l’entreprise envisage également de permettre aux profanes de créer plus facilement de nouveaux conteneurs pendant qu’ils y travaillent. Attendez-vous à une mise à jour ou à une annonce à ce sujet via les canaux officiels de Chrome OS, y compris peut-être la communauté Chrome OS Beta qui vient d’être lancée pour les utilisateurs les plus dévoués.

A propos de l’auteur

David Gonzales (7 articles publiés)



David est un grand fan des nouvelles technologies, en particulier dans les téléphones. C’est pourquoi Android est une si grande source d’intérêt pour lui depuis la sortie du premier téléphone « droid » en 2008. En dehors de la technologie, il préfère passer son temps à regarder le football et des films, à écouter de la musique et à jouer à des jeux vidéo. Mais il l’utilise surtout pour s’occuper et jouer avec son fils d’un an.

