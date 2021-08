Les Chromebooks vont souffrir aux mains des ordinateurs portables Windows 11

Les Chromebooks devraient en ressentir les effets, car même si ces portables sous Chrome OS se vendent toujours bien en ce moment, les fabricants de PC envisagent de favoriser la production d’ordinateurs portables Windows qui génèrent plus de bénéfices à l’avenir, car la pénurie mondiale de composants reste un problème sérieux. .

Cela vient d’IDC (comme l’a souligné The Register), avec une nouvelle ventilation des ventes du deuxième trimestre 2021 dans laquelle le cabinet d’analystes a observé : marge des ordinateurs portables Windows étant donné les pénuries de composants en cours.

Comme mentionné, les ventes de Chromebook sont toujours fortes pour le deuxième trimestre, avec des livraisons en hausse de 68% par rapport à la même période l’année dernière, atteignant 12,3 millions d’unités. Il s’agit toutefois d’une légère baisse par rapport aux deux trimestres précédents, qui ont battu tous les records.

Lenovo, qui est le premier fabricant de PC, a observé que sans les problèmes de pénurie de composants, la société aurait pu expédier entre 30 et 40 % d’appareils en plus l’automne dernier, les difficultés d’approvisionnement affectant particulièrement les composants de mémoire et d’affichage.

Analyse : Quelle brillance faut-il enlever aux Chromebooks ?

Il n’est pas surprenant que les fabricants veuillent donner la priorité aux ordinateurs portables qui génèrent le plus de bénéfices – gagner de l’argent est ce que ces entreprises doivent faire, après tout. Exactement la même chose se produit ailleurs dans le monde du matériel lorsque la demande dépasse l’offre. Par exemple, avec une capacité de production limitée, Intel tirera davantage parti de ses processeurs haut de gamme haut de gamme, car ceux-ci rapportent beaucoup plus d’argent que les marges plus minces des secteurs économiques (ou même milieu de gamme). Nous avons vu exactement cela se produire avec Intel dans le passé, et encore une fois dans le climat actuel.

Il ne s’agit donc que d’une simple mécanique commerciale au travail. Si ces fournisseurs de PC avaient ce qu’ils voulaient, ils fabriqueraient une tonne de Chromebooks et de PC Windows – mais en ce moment, avec les pénuries de composants étant ce qu’ils sont, quelque chose doit donner, et ce quelque chose est au moins des Chromebooks à marge mince. si ce rapport est sur l’argent.

Pour en revenir à Intel, selon le géant des puces, cette pénurie mondiale de composants devrait persister au moins jusqu’à l’année prochaine, ou peut-être que nous devrons attendre 2023 pour une reprise complète pour rattraper la demande. En outre, le PDG de HP a précédemment déclaré que les problèmes d’approvisionnement continueraient à faire des ravages pendant «au moins» le reste de cette année, donc probablement plus longtemps.

C’est probablement une réaction exagérée de dire que si vous voulez un Chromebook, vous devriez peut-être en acheter un maintenant, mais si c’est bien la direction générale que prend l’industrie, et qu’IDC est sur l’argent ici, cela ne fera peut-être pas de mal d’envisager de ne pas laisser un achat potentiel depuis trop longtemps. D’autant plus que Windows 11 est sur le point d’arriver, avec une volonté de pousser encore plus d’ordinateurs portables Microsoft entre les mains des parieurs, et si les Chromebooks commencent vraiment à lutter avec un rapport offre/demande encore plus asymétrique, les prix pourraient finir par ramper vers le haut.

