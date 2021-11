Les Chromebooks vous avertiront s’il y a un voyeur à proximité en train de bavarder sur ce que vous faites | La technologie

Les futurs Chromebooks ajouteront un nouveau capteur qui détecte si une personne se trouve à proximité et regarde l’écran.

Google continue de faire de la publicité nouvelles fonctionnalités pour la gamme notebook Chromebook.

Comme avec Android, même s’il ne lance généralement pas beaucoup de Chromebooks, ces nouveautés peuvent être mises à profit par d’autres fabricants qui fabriquent ces ordinateurs portables, comme Asus, Lenovo ou Acer et leur nouvelle gamme Spin 513 (Analyse).

En septembre dernier, Google a annoncé qu’il développait un nouveau capteur de présence humaine pour les Chromebooks, laissant tout le monde intrigué, car il n’a rien dit d’autre.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Aujourd’hui, via 9to5Google, on en sait un peu plus sur comment fonctionne ce futur capteur de présence pour Chromebooks.

Apparemment, la webcam de ces ordinateurs portables pourra intégrer un capteur qui détectera quand une personne est à proximité avec la possibilité de lire ce qui est sur l’écran.

Ce capteur vous avertira de plusieurs manières différentes. D’une part, il pourra montrer une icône en forme d’œil sur la barre des tâches, donc nous savons que quelqu’un nous regarde de haut.

Une autre option sera envoyez-nous une notification, si nous sommes loin du Chromebook et que nous l’avons laissé allumé.

Cet ordinateur portable avec Chrome OS dispose d’un écran Full HD de 14″, ainsi que d’un poids assez léger et d’une puissance suffisante pour exécuter la plupart des applications sur ce système d’exploitation.

Il offrira également la possibilité de fondre l’écran au noir, Lorsque vous détectez qu’il y a un voyeur en train de bavarder.

Enfin, nous aurons la possibilité de désactiver le capteur, depuis les options de confidentialité de ChromeOS.

Apparemment, Google travaille avec une société appelée Lattice Semiconductor, qui développe le matériel associé à ce capteur.

Pour le moment Google n’a pas fixé de date pour la commercialisation de cette nouvelle fonctionnalité Chromebook, ce qui peut être très utile si vous faites du télétravail dans la rue ou à la maison, si vous étudiez à la bibliothèque ou si vous ne voulez tout simplement pas que quelqu’un bavarde sur ce que vous faites.

Reste à savoir combien de ressources ce capteur consomme, puisque la caméra doit fonctionner à tout moment, tandis qu’un logiciel avec intelligence artificielle analyse si des personnes à proximité regardent.