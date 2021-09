Les Chroniques de Narnia Films, classé ⋆ 10z viral

Dans le sillage du succès de la Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux adaptations cinématographiques, les studios souhaitaient trouver une autre série de romans fantastiques avec un public intégré qui pourrait inspirer une franchise. Les chroniques de Narnia était un candidat évident. La série fantastique en sept parties par auteur CS Lewis était aimé, et le royaume mythique de Narnia avait une base de fans impatients de voir leurs personnages et créatures préférés portés au grand écran.

Lewis n’a jamais vendu les droits de son travail de son vivant de peur que les créatures fantastiques aient l’air « blasphématoires » en live-action. Cependant, les films Les Chroniques de Narnia ont développé des avancées révolutionnaires dans CGI, y compris l’un des premiers personnages entièrement numériques du lion paternel Aslan (Liam Neeson). Tout aussi important, les films ont réussi le casting du jeune ensemble. Bien que les films diffèrent en qualité, il y a un voyage fascinant à travers les enfants Pevensie Peter (William Mosley), Suzanne (Anna Popplewell), Edmond (Skandar Keynes) et Lucie (Georgie Henley), qui sont transportés de leur maison en Angleterre dans un monde de magie et de danger.

Alors que le premier film a été un succès financier, les deux derniers versements ont sous-performé et un quatrième film proposé a connu un enfer de développement. Les droits de la série ont expiré de la société de production Walden Media en 2011. Joe Johnston était provisoirement attaché à la réalisation d’un quatrième film qui s’adapterait La chaise d’argent, mais les plans ont été abandonnés lorsque Netflix a signé un accord pluriannuel avec la société CS Lewis pour produire de nouveaux films et séries. Scénariste Matthieu Aldrich a été embauché comme architecte de la franchise, mais aucune annonce majeure n’a été faite depuis.

Bien que son avenir ne soit pas clair, la série Les Chroniques de Narnia est un exemple fascinant d’une franchise qui n’est que partiellement achevée. Voici les trois films, classés du pire au meilleur.

3. Les Chroniques de Narnia : Le Voyage du Passeur d’Aurore

La troisième et dernière entrée inattendue de la série Chronicles of Narnia présentait des changements majeurs par rapport aux versements précédents. Contrairement aux deux premiers films qui ont été réalisés par Andrew Adamson, le fauteuil de direction a été remis à Michel Apted. Les Chroniques de Narnia : Le Voyage du Passeur d’Aurore ne s’est concentré que sur les deux frères et sœurs plus jeunes, Edmund et Lucy, et a adopté une approche plus sombre du matériel avec une sentimentalité moins manifeste. Malheureusement, la tentative d’Apted d’introduire une perspective plus « tout le monde » est en contradiction avec les histoires familiales de Lewis.

Edmund et Lucy sont ramenés à Narnia pour aider le prince Caspian (Ben Barnes) dans sa quête pour sauver sept seigneurs perdus dans une aventure en bateau inspirée par L’Odyssée. Un esprit corrupteur qui oppose chacun des personnages à leurs peurs les plus profondes est convaincant, mais l’horreur primitive des monstres cauchemardesques qui les chassent semble édulcorée. Le film est tellement rythmé qu’Apted ne passe jamais beaucoup de temps dans un seul environnement. Une réunion finale avec Aslan et une bataille massive de serpents CGI se sentent plus proches des deux premiers films, et ils sont une conclusion maladroite à la crise plus psychologique qui semblait intéressée par Apted.

Cependant, Skandar Keynes et Georgie Henley livrent toujours de solides performances et réussissent à faire mûrir les personnages, tout en montrant les angoisses que créent leurs rôles de leadership les plus importants. Ben Barnes livre une performance beaucoup plus forte en tant que Prince Caspian que lors de sa première sortie, abandonnant de manière amusante son accent maladroit. Malheureusement, la présence du jeune cousin des Pevensie Eustace Scrubb (Will Poulter) est une gêne. Poulter s’engage certainement à jouer un gosse intitulé, mais ses plaintes constantes sont un frein dans un film qui équilibre déjà plusieurs intrigues secondaires.

2. Les Chroniques de Narnia : Prince Caspian

Les Chroniques de Narnia : Prince Caspian est moins merveilleux que le premier opus. Se concentrant davantage sur l’intrigue politique et les séquences d’action à grande échelle que sur les éléments de conte de fées, son approche plus sombre a des résultats mitigés. D’une part, il fallait que les quatre enfants Pevensie soient plus expérimentés, car ils avaient déjà fait leurs preuves et vieillissaient. Un monde plus endurci où les Narniens étaient poursuivis était une approche intéressante, mais à 150 minutes, le prince Caspian est assez long et perd parfois son cœur.

Malheureusement, le principal problème avec Prince Caspian est son personnage titulaire. Le désir de Caspian de reprendre le trône de son méchant oncle le roi Miraz (Sergio Castellitto) est terriblement sous-développé, et le film est beaucoup plus intéressé à montrer la perte d’innocence des Pevensies. La maturation de Barnes dans son droit d’aînesse ne se sent pas gagnée alors qu’il est si souvent sapé par le leadership de Peter, et son accent espagnol bâclé n’a certainement pas aidé. Castellitto est un méchant hammy utile, mais au milieu de coups de pied constants, les conflits familiaux ne font qu’arrêter l’élan.

Le conflit entre Peter et Edmund semble authentique, mais les frères et sœurs féminins sont mal desservis dans ce qu’Adamson a appelé “plus un film de garçons”. La charmante compassion de Lucy alors qu’elle cherche Aslan est un point lumineux occasionnel dans l’histoire la plus sombre, mais la romance de dernière minute de Lucy avec Caspian vient de nulle part. Le nain rouge Trumpkin (Peter Dinklage), la naine noire Nikabrik (Warwick Davis), et la souris épéiste Reepicheep (Eddie Izzard) sont tous de nouveaux héros bienvenus qui s’intègrent parfaitement dans la dynamique de la fratrie. Bien que le film aborde peut-être un trop grand nombre de batailles à grande échelle, le combat est vraiment impressionnant pour un film familial PG et ressemble à une véritable épopée.

1. Les Chroniques de Narnia : Le Lion, la Sorcière et l’Armoire

Les Chroniques de Narnia : Le Lion, la Sorcière et l’Armoire est la distillation de ce que la série fait de bien. C’est finalement une histoire de passage à l’âge adulte sur des enfants qui trouvent leur voix, mais qui s’accroche toujours à l’espoir de la jeunesse. La joie de voir Narnia pour la première fois ne pouvait pas être reproduite dans les suites, et le mélange de maquillage pratique et de CGI révolutionnaire a très bien vieilli le film. La présence d’Aslan de Neeson en tant que mentor s’est sentie plus obligatoire dans les films ultérieurs, mais dans Le lion, la sorcière et l’armoire, il est une présence délicieusement chaleureuse.

Tilda Swinton‘s White Witch est le méchant le plus convaincant de la série; non seulement la conception des costumes et le maquillage sont époustouflants, mais Swinton fait la bonne quantité de décors pour ajouter de la profondeur à ce qui aurait pu être une tentatrice maléfique générique. James mcavoyLe faune de M. Tumnus est la créature mythologique la plus attachante de la série, et son développement alors qu’il trahit la Sorcière Blanche pour aider Edmund et Lucy le rend dynamique. Le destin tragique de Tumnus est déchirant, un point culminant émotionnel pour la franchise.

Pourtant, l’accent ne s’éloigne jamais des Pevensies, et Le lion, la sorcière et l’armoire utilise l’ensemble avec le plus de succès de tous les films. Chacun des enfants a un arc de caractère complet : Peter apprend ce que le leadership implique réellement ; Susan découvre le pouvoir de la compassion ; Edmund réalise l’importance de la véracité ; et Lucy découvre sa bravoure intérieure. Chacun de leurs voyages individuels se voit accorder un mérite égal, et leur chimie ensemble est crédible et engageante. Le lion, la sorcière et l’armoire n’est pas un film parfait ; il se termine un peu trop proprement et le flash-forward n’est pas nécessaire. Cependant, en tant qu’aventure fantastique qui équilibre le cœur, le spectacle et l’humour, c’est une réfutation forte de la crainte de Lewis que Les Chroniques de Narnia ne verraient jamais une adaptation valable.

