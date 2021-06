Les chutes de toutes les années dans le Tour de France

29/06/2021 à 19:48 CEST

Ce début de Tour n’est pas si différent par rapport aux autres en ce qui concerne les chutes. Il suffit de se souvenir de la célèbre phrase que José Miguel Echávarri répétait chaque fois que Miguel Induráin commençait l’un de ses voyages réussis à Paris. « L’important dans la première semaine, c’est de ne pas tomber & rdquor ;. Induráin n’a chuté qu’une seule fois dans les cinq Tours qu’il a remportés. Et il a eu l’immense chance de tomber sur son frère Pruden qui lui a servi de matelas.

Peu importe le nombre de chutes, il sera difficile de dépasser le record pervers établi par l’édition 1997 lorsque les accidents se sont répétés pendant la première semaine. On l’attribuait alors à la mode qui existait à l’époque où tous les motards portaient un coupleur sur le guidon cela leur a permis d’adopter une position plus aérodynamique mais qui a en même temps retardé leur réaction au freinage.

L’Union cycliste internationale (UCI) les a interdits peu de temps après. De plus, la France est un pays où les ronds-points qui provoquer un rétrécissement de la route où les vélos se heurtent et se retrouvent souvent avec un coureur sur le sol.

La nervosité avec laquelle les équipes affrontent la phase initiale de la course ne se répète pas dans d’autres épreuves, ni dans le Giro ni dans la Vuelta. Les coureurs reçoivent les instructions de leurs directeurs qui leur demandent d’être devant, d’y placer les meneurs. Et souvent, ils ne sont pas tous en forme, des coudes et des cris de protestation entrent. De plus, les sprinteurs sont là avec leurs lanceurs.

La principale différence avec les autres Tours accidentés (celui de 2012 était aussi un drame en chutes) Cela a été dû à la monstruosité qui s’est produite dans la première étape à cause d’un spectateur, une mésaventure qui a fait le tour du monde. Car ce n’est pas la première fois que les coureurs protestent et pour cause sur des parcours dangereux, comme celui qui occupait la phase finale de la troisième étape, un lieu catastrophique avec de nombreux malheurs et avec un peloton roulant à près de 50 à l’heure.