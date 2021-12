Les chutes décisives de la Formule 1 prouvent que Max Verstappen et Lewis Hamilton pourraient entrer en collision au Grand Prix d’Abu Dhabi

C’est Lewis Hamilton contre Max Verstappen dans une fusillade directe pour le titre de Formule 1 à Abu Dhabi.

Ce n’est que la deuxième fois en 71 ans d’histoire du sport que deux rivaux pour le titre entrent dans le dernier tour au niveau des points – et si cela se passe de la même manière, nous pourrions assister à un autre crash entre les deux.

Le contrôle des freins de Verstappen sur Hamilton a vu le titre entrer dans un tout nouveau monde d’intensité

Hamilton a remporté la victoire, malgré les dommages causés par le freinage de Verstappen

Hamilton et Verstappen ont été inséparables dans l’un des championnats les plus intenses et de haute qualité que le sport automobile ait jamais vus, mais le Néerlandais a finalement franchi la ligne en Arabie saoudite.

Le nombre sans précédent d’incidents de roue à roue entre les conducteurs a largement fait l’objet d’un débat, mais avec des données confirmant que Verstappen a appliqué les freins lors d’une collision choquante avec Hamilton, un nouveau royaume est entré.

Malgré son égalité de points, Verstappen mène toujours le championnat grâce à son nombre supérieur de victoires en course, ce qui signifie que si aucun des deux pilotes ne marque de point à Abu Dhabi, Verstappen sera champion du monde.

Le contrôle des freins de Verstappen à Djeddah montre à quel point ce scénario est probable, le pilote Red Bull étant prêt à tout pour remporter son premier titre mondial.

Il y a eu un choc lorsque les deux hommes se sont affrontés au 37e tour alors que Hamilton s’est retrouvé avec un aileron avant endommagé, mais comme le montre l’histoire de la F1, l’homme devant fera tout ce qu’il faut pour remporter le titre…

Verstappen a beaucoup de choses à penser après Djeddah, y compris s’il va utiliser certaines des tactiques de Senna Senna vs Prost, Suzuka, 1989

Deux des plus grands pilotes de Formule 1 ont été coéquipiers chez McLaren pendant deux ans à la fin des années 80, et les conséquences ont été exactement comme beaucoup l’avaient prédit.

Leur première année ensemble a vu Ayrton Senna remporter son premier titre, mais le deuxième Alain Prost a riposté et a mené avec deux courses à disputer.

Dans l’avant-dernière manche au Japon, Senna a suivi son coéquipier dans le virage 130R à la vitesse féroce, avant de lancer audacieusement sa voiture à l’intérieur en direction de la dernière chicane du circuit.

Prost a vu le mouvement venir et s’est retourné contre son adversaire, provoquant l’arrêt des deux. Senna a réussi à redémarrer après l’accident, mais a été disqualifié pour une rentrée dangereuse, remettant le titre à Prost.

Le geste de Senna était audacieux, mais Prost avait encore besoin d’un contact pour le repousser Senna vs Prost, Suzuka, 1990

N’étant plus coéquipiers avec Prost, échappant à l’intensité en passant chez Ferrari, les rôles ont été inversés avec la McLaren de Senna en tête.

De retour à Suzuka, le théâtre du drame de l’année précédente, Prost et Senna se sont alignés au premier rang.

Senna a perdu la traction sur la ligne en raison d’être du côté sale de la piste, et voyant Prost aller de l’avant, il a décidé de le retirer à la première occasion possible.

Une collision au premier virage a vu Senna couronné champion du monde et les scores se sont équilibrés dans l’une des plus grandes rivalités du sport.

Senna a choisi de conserver son avance au titre en le mettant lui et Prost hors de la course. Verstappen pourrait-il faire de même ? Schumacher contre Hill, Adélaïde, 1994

Ce n’est qu’à sa troisième saison en Formule 1, qu’il était tout à fait clair que Michael Schumacher était quelque chose de spécial, se méritant une avance d’un point pour le titre avant la course finale en Australie.

Devant Damon Hill au classement et en piste, Schumacher a fait une course large avec son Benetton tout en se dirigeant vers le titre, offrant à Hill la chance de remporter la course et le championnat.

Émergeant au coin de la rue à Adélaïde, ignorant pourquoi Schumacher allait lentement, Hill a vu un écart et y est allé, seulement pour être retourné par son adversaire.

Le contact a envoyé Schumacher sur deux roues et hors de la course, Hill ayant ensuite pris sa retraite avec des dommages à la suspension, offrant à l’Allemand son premier de sept titres mondiaux.

.

Hill s’est rapidement rapproché de Schumacher après son erreur, mais son dépassement a été bloqué

Schumacher a d’abord semblé s’être trompé en se retirant de la course, mais Hill a ensuite dû faire la même chose Schumacher contre Villeneuve, Jerez 1997

Il est facile d’oublier maintenant compte tenu de la domination totale de Schmacher en rouge, mais Ferrari était un gâchis complet lorsque l’Allemand a rejoint en 1996, et loin de remporter le titre.

Le double champion de l’époque a changé la fortune de l’équipe italienne de manière époustouflante, produisant un défi pour le titre lors de sa deuxième saison, menant à nouveau le championnat avec un seul point avant la course finale.

Le rival pour le titre de Schumacher, Jacques Villeneuve, a pris la pole position avec les trois premiers affichant exactement le même temps à Jerez, mais sa Williams, beaucoup plus rapide, a été battue au premier virage par la Ferrari.

.

Villeneuve a traqué Schumacher avant de sceller un mouvement vainqueur du championnat que même les tactiques sales ne pouvaient pas arrêter

Le coup flagrant de Schumacher n’a servi à rien, l’Allemand étant plus tard disqualifié du championnat

Cependant, dans les phases finales, le Canadien a finalement rattrapé Schumacher et a plongé confortablement à l’intérieur dans le virage six.

Quelle que soit l’habileté que Schumacher possédait pour éliminer Hill trois ans plus tôt, elle avait clairement disparu, le coup latéral flagrant mettant fin à sa course et remettant le titre à Villeneuve.

Schumacher a ensuite été disqualifié de l’intégralité de la saison pour ce transfert, et il lui a fallu trois ans pour remporter son troisième championnat.

