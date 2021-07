“Les chutes ont réduit le niveau de ce Tour”

in

06/07/2021 à 19:07 CEST

Le Slovène Tadej Pogacar, maillot jaune du Tour de France, a déclaré que la supériorité dont il fait preuve dans la course est en partie due au fait que bon nombre de leurs rivaux les plus dangereux ont subi des chutes au cours de la première semaine, ce qui a abaissé le niveau global.

Avec cet argument, le défenseur du titre, en très bonne situation pour répéter le titre, s’est heurté à des soupçons qui pointent vers sa haute performance étant capable de répondre au dopage.

“Je ne sais pas ce que je peux faire pour prouver mon innocence. Je domine la course, mais après les premières étapes, comme il y a eu beaucoup de chutes, le niveau de la course est plus bas, certains pilotes importants ne sont pas là. Je ne suis pratiquement pas tombé », a déclaré le cycliste émirati sur la ligne d’arrivée de Valence.

Sur la possibilité de montrer ses performances de watts pour arrêter les soupçons, Pogacar a déclaré que cela pourrait être une arme pour ses rivaux.

“Si je montre mes données, mes adversaires peuvent les utiliser contre moi. Mais je peux dire que je produis beaucoup de watts et c’est pourquoi je suis le premier”, a-t-il déclaré.

Le Slovène a souligné qu’il n’est pas à l’abri d’une chute, qui s’est déjà produite lors de la première étape de ce Tour et à cinq autres reprises lors de l’entraînement.

Pogacar a affirmé qu’une étape compliquée est attendue demain avec deux ascensions au Mont Ventoux, un port qui n’a été reconnu qu’une seule fois : « Demain il fera chaud, je m’attends à une journée très difficile, mais nous sommes confiants. Je dois voir comment mon corps réagit à la chaleur après dix jours de mauvais temps.

“Demain s’ils attaquent de loin, tout est possible. Monter deux fois le Ventoux va être très dur, si vous tirez à un rythme très soutenu, cela peut être très difficile”, a-t-il commenté.

Le Slovène a souligné que son seul objectif sur ce Tour est de porter le maillot jaune à Paris et a déclaré qu’il ne le mettrait pas en danger en remportant des étapes.

“J’ai déjà gagné le contre-la-montre et je suis satisfait. Mon équipe travaille dur pour rester jaune. Je ne vais pas montrer ma force pour gagner une étape et ruiner tout le travail de l’équipe. Le seul objectif est de garder le maillot jaune », a-t-il déclaré.