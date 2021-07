Les cinéastes continuent d’appeler les coups alors que les OTT manquent de nouveau contenu

Certains acteurs OTT, cependant, ne sont pas pressés de conclure des accords directs vers OTT.

À court de contenu, les plateformes over-the-top (OTT) continuent d’acquérir des films à des prix intéressants et sont même disposées à partager des sorties. Depuis janvier, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+Hotstar ont, entre eux, diffusé plus de 20 films directs en OTT dans toutes les langues. Ce n’est pas surprenant étant donné qu’ils doivent maintenir les taux d’audience à un niveau élevé ; une estimation d’Ormax Media indique que l’audience OTT, qui a augmenté d’environ 35% d’une année sur l’autre en 2020, a jusqu’à présent, en 2021, augmenté à un rythme beaucoup plus lent de 8%.

Cela dit, les réalisateurs de films de taille moyenne, qui n’ont pas beaucoup de choix, continueront à préférer la voie directe au numérique pendant les trois à quatre prochains mois, selon Shailesh Kapoor, PDG d’Ormax Media. À l’heure actuelle, cependant, il semblerait que les plates-formes soient beaucoup plus désireuses de mettre la main sur le contenu que les cinéastes ne le sont sur les versions numériques.

Prime Video aurait payé plus de 50 crores pour acquérir Toofan de Farhan Akhtar avec un budget de 25 à 30 crores. Sherni, produit à un coût de près de 20 crore, a été vendu à environ 35 crore à la plate-forme de streaming. Kapoor a observé que la hausse du nombre de téléspectateurs OTT en 2020 pourrait être attribuée en partie au manque de contenu frais sur les chaînes de télévision pendant trois bons mois. Cette fois-ci, la liste des émissions de télévision n’a pas été affectée de manière significative. De plus, il n’y a pas eu trop de sorties de séries Web sur les plateformes OTT, à l’exception de la deuxième saison de The Family Man.

“En fait, la plupart des films que les plateformes ont acquis avaient été achevés avant la pandémie ou ont été achevés entre septembre et janvier”, a déclaré Kapoor.

Les créateurs de Mimi ont annoncé qu’ils opteraient pour une sortie OTT simultanée sur Jio Cinema et Netflix le 30 juillet. L’animateur familial a été produit conjointement par Jio Studios et Dinesh Vijan. “Il s’agit de notre première version OTT exclusive et trouver deux incroyables collaborateurs numériques dans Jio Cinema et Netflix est très excitant”, a déclaré Vijan.

Le flux de contenu ne devrait se normaliser qu’après quelques mois ou même plus tard. Plus tôt cette année, Ajit Thakur, PDG de l’application Telugu OTT Aha, avait déclaré à FE que la plate-forme était en pourparlers avec plusieurs producteurs de films pour apporter une série de petits et moyens films inédits directement sur la plate-forme afin de garder la bibliothèque de contenu remplie.

Selon les analystes de Media Partners Asia, les investissements indiens dans le contenu OTT auraient déjà atteint 700 millions de dollars en 2020, contre 600 millions de dollars en 2019. Avec des budgets pour les originaux et les acquisitions locales en tendance à la hausse, les coûts du contenu OTT devraient augmenter à un TCAC de 18% entre 2020 et 25 pour atteindre 1,6 milliard de dollars.

Shershaah, la star de Shilpa Shetty Hungama 2 et le film Telugu Narappa mettant en vedette la star de l’Inde du Sud Daggubati Venkatesh sont parmi les autres films qui devraient être présentés en première OTT dans les prochains jours. Fait intéressant, parmi les 13 films acquis (y compris les annonces récentes de films qui n’ont pas encore été diffusés sur la plate-forme) par Prime Video jusqu’à présent, environ sept sont des films du sud de l’Inde.

Certains acteurs OTT, cependant, ne sont pas pressés de conclure des accords directs vers OTT. Par exemple, dans l’Est, SVF Entertainment, qui possède également la société bengali OTT Hoichoi, a réservé sa prochaine liste de cinq films pour les cinémas. Les cinémas n’ont pas encore repris leurs activités dans la plupart des régions du pays, y compris sur les principaux marchés comme le Maharashtra et New Delhi.

