Les cinéastes de «76 jours» sur une bataille majeure pour terminer un document sur le thème de Covid – Report Door ⋆ .

Pour un film qui a failli ne pas être tourné, 76 Days a récolté un nombre impressionnant de récompenses.

Le documentaire réalisé par Hao Wu, Weixi Chen et un cinéaste chinois resté anonyme, et produit par Wu et Jean Tsien, a obtenu une place sur la liste des Oscars plus tôt cette année, a remporté le prix du public à l’AFI Fest et a remporté en juin un prestigieux Prix ​​Peabody. Le comité Peabody a félicité le film pour son approche humaniste, immergeant les téléspectateurs dans les hôpitaux de Wuhan, en Chine, alors que cette ville mettait en place un verrouillage d’urgence au début de l’épidémie de Covid-19.

“Pour un film qui commence par une infirmière qui pleure criant pour son père mourant”, a écrit le comité, “et se termine par le hurlement des sirènes de raid aérien de la ville pour honorer ceux qui sont morts dans la pandémie de coronavirus, 76 jours est encore un film plein d’espoir cela fait plus que documenter le début de la pandémie mondiale dans la ville où les cas de virus ont été signalés pour la première fois. C’est un film sur la résilience, la compassion, l’empathie, l’improvisation, le pouvoir du toucher humain et les cœurs bienveillants autant que sur la panique, la souffrance et les victimes aveugles.

Le dernier honneur pour le documentaire est une nomination aux Emmy Awards pour le mérite exceptionnel dans la réalisation de films documentaires, sans doute la plus prestigieuse des catégories de non-fiction de la TV Academy.

“Je travaille dans le documentaire depuis près de 40 ans en tant que monteur”, a déclaré Tsien à Report Door, “et j’ai monté plusieurs films qui ont remporté les Emmy Awards, mais je savais que je ne pourrais jamais toucher cette statue, alors quand j’ai entendu les nouvelles, en tant que producteur pour la première fois, j’étais sur la lune… j’étais vraiment émotif.

Wu, un cinéaste new-yorkais né en Chine, rendait visite à sa famille en Chine, accompagné de ses enfants de cinq ans, lorsque les nominations aux Emmy ont été annoncées. À l’époque, Wu et les jeunes étaient au milieu d’une quarantaine obligatoire de 14 jours.

“J’étais vraiment stressé, avec deux enfants dans une seule chambre d’hôtel, sans jamais pouvoir sortir de la chambre d’hôtel”, se souvient Wu. « J’ai donc complètement oublié le jour où la nouvelle est sortie. Je me souviens que je venais de déposer mes enfants. J’essayais de faire un peu de travail, puis mon téléphone a commencé à biper. Les gens ont commencé à m’envoyer des SMS de Jean, de MTV Documentary Films. Cela m’a pris complètement par surprise, précisément parce que je n’avais pas vraiment hâte d’y être.

Exceptional Merit in Documentary Filmmaking est le seul prix du documentaire décerné par un jury aux Emmy Awards. Cette année, seuls trois films étaient nominés aux côtés de 76 Days : Dick Johnson Is Dead, réalisé et produit par Kirsten Johnson et produit par Marilyn Ness et Katy Chevigny, et Welcome To Chechnya

, réalisé et produit par David France et produit par Alice Henty, Joy Tomchin, Askold Kurov et Igor Myakotin. Les aspirants de la catégorie doivent soumettre un essai expliquant pourquoi leur film devrait être considéré pour le mérite exceptionnel.

Réalisateur/producteur Hao Wu

Films documentaires MTV

“J’ai tout d’abord expliqué l’histoire d’origine du film”, a déclaré Wu à propos de son essai. « Comme c’était difficile de lancer la production. Quel genre de précautions Jean et moi avons prises pour protéger notre identité et notre connaissance de ce projet depuis le tout début, car nous ne savions pas comment le gouvernement chinois réagirait à un film comme celui-ci.

L’histoire d’origine, en fait, est presque aussi dramatique que les scènes capturées dans le documentaire. Wu était en visite à Shanghai lorsque Wuhan est entré en détention en janvier 2020. Incapable d’entrer lui-même dans la ville, il a finalement pris contact avec des cinéastes à l’intérieur de Wuhan qui ont pu filmer ce qui se passait.

“Je les ai choisis après avoir parlé à plus d’une douzaine de cinéastes précisément parce que j’ai vu dans les images leur empathie et leur compassion pour les sujets devant la caméra”, note Wu. « Nous trois, nous avons collaboré sur Internet parce que j’étais à New York, ils tournaient à Wuhan. Chaque jour après leur tournage, ils ont téléchargé leurs rushs sur le cloud.

Mais le réseau qui a initialement soutenu le projet a soudainement décidé de renflouer (MTV Documentary est venu plus tard à bord, une décision validée en remportant sa première nomination aux Emmy dans la non-fiction). Et plus tard, les deux réalisateurs de Wu en Chine ont eu froid aux yeux, après que le gouvernement chinois a commencé à contrôler étroitement le récit du coronavirus et de ses origines mystérieuses.





« Ils ont arrêté de collaborer avec moi parce qu’ils ne voulaient tout simplement pas avoir d’ennuis », se souvient Wu. « À cette époque, je n’avais pratiquement pas de film. Je ne savais pas quoi faire.

« Nous ne savions pas [if] nous pouvons réussir, mais nous savions que le film devait être fait », commente Tsien. « Nous devions garder un record de cette année. »

Wu a finalement ramené ses co-directeurs dans le giron. Lors de son voyage de retour en Chine en juin, il les a rencontrés pour la première fois face à face.

“Je me suis rendu à Pékin pour rencontrer mon co-directeur, Weixi Chen, et plus tard je me suis rendu à Wuhan pour rencontrer mon autre co-directeur, ‘Anonyme'”, dit Wu. «Nous nous sommes vus, nous nous sommes embrassés et nous plaisantions en disant que c’était comme une longue rencontre sur Internet. Nous avons enfin pu nous rencontrer en personne.

Wu poursuit : « Mon co-réalisateur, Anonymous, m’a en fait emmené visiter tous les sites où il a tourné. C’était assez émouvant pour moi d’être là… Debout devant ces sites, ces hôpitaux, ces rues. La vie était revenue à la normale à Wuhan, et les gens vaquaient à leurs affaires normalement. »

Mais plus tôt ce mois-ci, le gouvernement chinois a de nouveau verrouillé certaines parties de Wuhan, en réponse à la menace de la variante Delta. Aux États-Unis et dans le monde, le personnel médical héroïque – le même genre que celui observé dans 76 Days luttant contre la pandémie à ses débuts – fait face à une vague de patients très malades remplissant les unités de soins intensifs.

“UNE un an plus tard, nous sommes toujours dans la pandémie de Covid », affirme Tsien. “J’espère que le film fait vraiment passer le message – jusqu’à ce que le monde, chaque pays, chaque personne dans chaque pays, soit vacciné – nous sommes toujours en danger.”