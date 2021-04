Les cinéastes du Falcon et du soldat de l’hiver taquinent “ Une boîte de Pandore à ouvrir ” avec Valentina Allegra de Fontaine de Julia Louis Dreyfus

À la fin de The Falcon And The Winter Soldier, Valentina Allegra de Fontaine a entamé le processus de changement de marque de John Walker en tant qu’agent américain, notamment en lui procurant un nouveau costume, et elle le recrute clairement pour une sorte de projet plus important. Inutile de dire que nous porterons une attention très particulière à tous les développements concernant son personnage dans le futur, et il semble juste de supposer que nous n’aurons pas à attendre très longtemps avant qu’elle ne réapparaisse.