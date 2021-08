Les cinéastes tamouls de renom Mani Ratnam, Shankar, AR Murugadoss, entre autres, lancent leur propre maison de production “Rain On Films”

Mani Ratnam, Gautham Vasudev Menon, Shankar, Lokesh Kanagaraj, Balaji Sakthivel, Vasanta Balan, Lingusamy, Sasi, R Murugadoss, Mysskin, Vetrimaaran seront les principaux réalisateurs de cette maison de production

Dans une nouvelle unique en son genre, des réalisateurs / cinéastes largement vénérés et acclamés des cinémas tamouls ont uni leurs forces et ont proposé un pour une grande maison de production nommée Rain On Films. C’est un collectif de grands réalisateurs qui comprend des réalisateurs comme Mani Ratnam, Gautham Vasudev Menon, Shankar, Lokesh Kanagaraj, Balaji Sakthivel, Vasanta Balan, Lingusamy, Sasi, R Murugadoss, Mysskin, Vetrimaaran. La principale maison de production travaillera en tant qu’entreprise et financera également des longs métrages, des séries, des anthologies et des émissions Web pour les principales plateformes OTT en Inde.

Bien que l’annonce officielle de celui-ci soit encore attendue, les rapports indiquent qu’il sera officiellement lancé le mois prochain (septembre). L’initiative serait prise par nul autre que le cinéaste largement acclamé et primé à l’échelle nationale, Mani Ratnam, qui finance également le dernier drame d’anthologie Navaras sur Netflix.

Les cinéastes avaient précédemment avoué, comme le rapporte l’Indian Express, son admiration pour les plateformes OTT, affirmant qu’en tant que cinéaste, il trouve les plateformes de streaming libératrices car elles permettent de raconter des histoires de plusieurs manières. Les rapports des médias suggèrent également que le premier projet de la bannière Rain On Films sera dirigé par Lokesh Kanagaraj qui commencera le projet après avoir terminé le tournage du prochain film Vikram. Des acteurs comme Kamal Haasan, Vijay Sethupathi et Fahadh Faasil seront vus dans le film Vikram.

Le cinéaste Mani Ratnam est actuellement occupé avec son prochain Ponniyin Selvan, un drame fantastique qui sortira en deux parties. Le premier volet du film sera projeté dans les cinémas en 2022. Mani Ratnam est considéré comme l’un des plus grands cinéastes de l’industrie cinématographique indienne. Il a réalisé certains des films de Bollywood comme Guru, Raavan, Yuva, OK Jaanu entre autres. Le cinéaste a remporté un prix national du meilleur film et du meilleur réalisateur pour le film de 1986 Mouna Ragam avec Revathi et Mohan dans des rôles de premier plan. Son autre film Anjali (1990) a remporté non pas un ou deux, mais trois prix nationaux. Le film a ensuite été doublé en hindi et en télougou. La façon dont Mani Ratnam a montré l’apathie d’une famille avec un enfant spécial a été applaudie par tout le monde.

Shankar Shanmugam, populairement connu sous le nom de Shankar, est un cinéaste indien de renom qui travaille principalement pour le cinéma tamoul. Il avait remporté le Filmfare Award du meilleur réalisateur et le Tamil Nadu State Film Award du meilleur réalisateur pour le film Gentleman – le film marquait ses débuts dans l’industrie cinématographique en tant que réalisateur.

Gautham Vasudev Menon est également un réalisateur, producteur, scénariste indien de renom et également un acteur qui travaille dans l’industrie cinématographique tamoule. Outre le tamoul, il réalise également des films en télougou et en hindi – des remakes de ses propres films en tamoul pour la plupart. L’un de ses films Vinnaithaandi Varuvaaya sorti en 2010 – un film dramatique romantique est connu comme un film d’amour à feuilles persistantes dans le cinéma tamoul. Le film mettait en vedette Silambarasan et Trisha dans les rôles clés.

