Les cinémas AMC accepteront Bitcoin et Ether pour les paiements en ligne

AMC Theatres, la plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis, acceptera désormais le bitcoin, l’éther et d’autres crypto-monnaies pour les paiements en ligne, a déclaré le PDG Adam Aron.

À la suite de rapports en août selon lesquels AMC accepterait la crypto pour les billets et les concessions plus tard dans l’année, Aron a confirmé que ce service est désormais opérationnel. « Comme promis, de nombreuses nouvelles façons de payer en ligne MAINTENANT sur AMC. Nous acceptons fièrement maintenant : roulement de tambour, s’il vous plaît… bitcoin, ethereum, bitcoin cash, litecoin », a-t-il tweeté vendredi. Il a également indiqué que dogecoin serait la prochaine crypto ajoutée. AMC a commencé à accepter doge comme moyen de paiement pour les cartes-cadeaux en partenariat avec BitPay en octobre. AMC compte 593 cinémas aux États-Unis et 335 sites internationaux.

Gros flash info ! Comme promis, de nombreuses nouvelles façons de payer en ligne MAINTENANT chez AMC. Nous acceptons fièrement maintenant : roulement de tambour, s’il vous plaît… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Aussi Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incroyablement, ils représentent déjà 14% de nos transactions en ligne totales ! Dogecoin ensuite. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB – Adam Aron (@CEOAdam) 12 novembre 2021

