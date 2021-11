Les cinémas AMC vous permettent désormais d’acheter des billets de cinéma avec Bitcoin

AMC Theatres, qui est peut-être le roi des memestocks, a promis en août que vous seriez en mesure de payer des billets et des concessions avec Bitcoin d’ici la fin de l’année, et maintenant, vous pouvez le faire.

Bitcoin n’est pas la seule crypto-monnaie que vous pourrez utiliser ; AMC accepte également Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin pour les achats en ligne, selon un tweet du PDG Adam Aron (via CoinTelegraph). Il dit également que vous pouvez payer en ligne avec Apple Pay, Google Pay et PayPal.

Gros flash d’information ! Comme promis, de nombreuses nouvelles façons de payer en ligne MAINTENANT chez AMC. Nous acceptons fièrement maintenant : roulement de tambour, s’il vous plaît… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Aussi Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incroyablement, ils représentent déjà 14% de nos transactions en ligne totales ! Dogecoin ensuite. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB – Adam Aron (@CEOAdam) 12 novembre 2021

Notez qu’Aron ne met en évidence que les méthodes de paiement pour les achats en ligne, il ne semble donc pas que vous puissiez utiliser la crypto pour acheter quoi que ce soit en personne dans un théâtre. Aron dit également que les nouvelles méthodes de paiement « représentent déjà 14% de nos transactions en ligne totales », mais il n’est pas clair si ce nombre fait référence aux crypto-monnaies ou inclut toutes les méthodes répertoriées dans son tweet. AMC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Je ne possède pas de crypto-monnaie, donc je ne peux pas personnellement vérifier comment l’utiliser pour acheter des choses en ligne avec AMC. Cependant, lors du paiement sur le site Web d’AMC, PayPal est répertorié comme mode de paiement avec la note qu’il « prend en charge les crypto-monnaies ». Vraisemblablement, cela signifie que vous devrez vous connecter avec votre compte PayPal et sélectionner n’importe quelle crypto-monnaie accessible là-bas pour payer des billets ou des concessions. PayPal semble être le seul moyen de payer avec la crypto-monnaie chez AMC pour le moment, donc si vous préférez utiliser une méthode différente, vous n’avez peut-être pas de chance pour le moment.

Et si vous voulez payer avec Dogecoin ? C’est « suivant », dit Aron. La société explore également la crypto-monnaie Shiba Inu.