Les cinémas PVR diffuseront en direct les matchs de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC

La projection des matchs du T20 sur grand écran contribuera à ramener le public dans les cinémas, a déclaré PVR.

PVR Cinemas a conclu un nouveau partenariat avec l’International Cricket Council (ICC) pour la projection en direct de la Coupe du monde masculine ICC T20 2021 en Inde. Dans le cadre de l’accord, PVR Cinemas diffusera tous les matchs de l’Inde ainsi que les demi-finales et la finale. Ces matchs seront projetés dans plus de 75 cinémas et dans plus de 35 villes en Inde, a déclaré PVR dans un communiqué officiel. La septième édition de la Coupe du monde ICC masculine T20 débute le 17 octobre 2021 avec la finale prévue le 14 novembre 2021.

« Nous sommes extrêmement heureux d’apprendre l’association avec ICC. Le grand écran offre une opportunité unique de maximiser la couverture de la Coupe du monde ICC T20 masculine. Le cricket et le cinéma se complètent car en Inde, ils sont considérés comme deux religions qui unissent le pays. Regarder des films et regarder le cricket est une expérience de divertissement partagée et lorsqu’elle est agrandie sur grand écran, les fans provoquent une montée d’adrénaline assez similaire à celle d’un stade », a déclaré Gautam Dutta, PDG de PVR Ltd.

Après avoir été longtemps confrontée à des restrictions de verrouillage strictes, l’industrie des multiplexes est toujours en mode de relance. Jusqu’à présent, les cinémas en Inde fonctionnent avec une capacité et des heures d’ouverture restreintes. Mais certains États comme le Telangana, le Rajasthan et le Karnataka permettent d’opérer à 100 % de leur capacité. Alors que le public reprend progressivement son expérience cinématographique dans les cinémas avec la sortie de nouveaux films, la projection des matchs du T20 sur grand écran aidera davantage à ramener le public dans les cinémas, a déclaré PVR.

La chaîne de cinéma comprend 849 écrans dans 177 propriétés dans 72 villes, en Inde et au Sri Lanka. PVR propose également une gamme de formats dans la catégorie des écrans premium. Il prétend avoir une base de fidélité de 1,2 million dans le cadre de son programme PVR Privilege.

