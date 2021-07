Les cinémas PVR rouvrent, annonce un dispositif pour les particuliers vaccinés ! Voici tout ce que nous savons

Lors de l’annonce de la réouverture, PVR Cinemas a annoncé l”offre JAB’

Cinémas PVR : PVR Cinemas, la chaîne de multiplexes, a rouvert vendredi, après avoir annoncé jeudi que tout son personnel avait été entièrement vacciné contre le coronavirus. Cependant, ces théâtres, a-t-il ajouté, n’ouvraient que dans les États et les UT où les gouvernements ont autorisé les théâtres à reprendre leurs activités, selon un rapport publié dans IE. Cette annonce est intervenue alors que la plupart des États du pays assistent à une baisse constante des cas de coronavirus. En conséquence, le Madhya Pradesh, le Telangana, l’Haryana, le Pendjab, le Rajasthan, l’Andhra Pradesh et le Gujarat ont autorisé la réouverture des salles de cinéma, tandis que Delhi a laissé les cinémas fonctionner à 50% de leur capacité depuis le début de cette semaine.

Tout en annonçant la réouverture, PVR Cinemas a annoncé l’« offre JAB », comme moyen d’encourager les gens à se faire vacciner tout en appréciant ceux qui ont déjà reçu le vaccin. Le programme permettrait à un téléspectateur vacciné d’obtenir un autre billet gratuit pour certains titres sélectionnés, tandis qu’il obtiendrait également un combo F&B gratuit à l’achat d’une commande, et cela serait disponible pendant la première semaine de réouverture.

La chaîne multiplex a également précisé qu’elle suivrait toutes les procédures opérationnelles standard (SOP) conformément au mandat du ministère de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union pour maintenir les normes de sécurité et d’hygiène. Les écrans PVR obtiendront également des titres hollywoodiens majeurs dans les semaines à venir, au fur et à mesure de leur sortie dans le pays, notamment «Mortal Kombat», «The Conjuring: The Devil Made Me Devil Do It» et «The Suicide Squad». “Fast & Furious 9” arriverait également sur les écrans, de même que des titres comme “The Croods: A New Age and Nobody” et “Promising Young Woman”.

Le rapport citait le président et directeur général de PVR Ltd, Ajay Bijli, disant qu’après la deuxième vague de coronavirus, tout le personnel de l’entreprise avait été vacciné, et il a ajouté que la chaîne se concentrerait désormais également sur l’encouragement des consommateurs à se faire vacciner.

