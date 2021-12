Les cinémas sont toujours en activité

Covid-19 semblait avoir pu provoquer la fin des salles de cinéma. Les cinémas ne pouvaient pas montrer de films. Certaines des plus grandes chaînes de théâtre américaines étaient au bord de la faillite. Et les studios de cinéma américains ont commencé à flirter avec une idée : sortir des films en numérique et en salles en même temps.

La « fenêtre de cinéma », lorsqu’un film est diffusé uniquement dans les salles de cinéma, a généralement une durée minimale définie par les accords conclus entre les studios de cinéma et les salles de cinéma. Vous vous souvenez peut-être d’une époque où la fenêtre de cinéma était longue et où vous deviez attendre près d’un an avant qu’un film ne sorte en vidéo ou en DVD. Mais au fil des ans, alors que les options de visualisation à domicile se sont multipliées, cette fenêtre s’est rétrécie. En 2019, de nombreux films devenaient disponibles à la maison moins de trois mois après leur sortie originale.

Derrière cette fenêtre qui rétrécissait, il y avait des négociations de plusieurs décennies entre les théâtres et les studios sur la durée de cette fenêtre – et il semblait que les studios de cinéma avaient progressivement pris le dessus. Ensuite, la pandémie a donné aux studios un effet de levier comme jamais auparavant. Maintenant, ils pouvaient complètement contourner les salles de cinéma.

Mais à la fin, ils ont choisi de ne pas le faire. Les grands films sortent toujours en premier dans les salles. La fenêtre théâtrale existe toujours. Pourquoi?

