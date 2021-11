Les cinématiques documentaires sophistiquées d’Age Of Empires IV sont une merveille

Capture d’écran : Age of Empires IV

J’ai joué au nouvel Age of Empires IV cette semaine, et pour tout le bon travail qui a été fait pour amener un jeu classique dans une ère moderne, la meilleure chose à ce sujet sont les bits qui se produisent pendant que vous n’êtes même pas en jouant.

Le jeu a été développé par Relic, et s’il y a une chose que Relic sait depuis l’époque de Homeworld, c’est que lorsqu’il s’agit de jeux RTS vintage, le gameplay n’est que la moitié du plaisir. De Command & Conquer de Westwood à Warcraft de Blizzard au propre catalogue de l’entreprise, les mécanismes répétitifs et hyper concentrés du genre ont signifié que même au début de son histoire, les développeurs ont rapidement réalisé que les joueurs méritaient une pause entre les missions, un petit régal narratif.

Et c’est donc ici, dans ce jeu qui est sorti en 2021 mais qui a l’esprit d’un sorti en 1998. Dans ces jeux de fiction, le soulagement prendrait la forme de FMV ou de cinématiques animées, mais dans Age of Empires IV nous sommes traité à quelque chose d’un peu plus somptueux.

Dans un merveilleux retour en arrière, les campagnes solo du jeu sont précédées puis ponctuées de cinématiques vidéo tout au long. Si vous n’avez pas joué au jeu, vous ressentez probablement maintenant un sentiment de terreur rampante, alors que les souvenirs de documentaires sous-financés que vous avez dû regarder à l’école reviennent, le genre où les boucliers sont en carton et les batailles majeures sont filmé avec cinq combattants.

Plutôt que d’essayer de raconter l’histoire de la campagne, ces cinématiques sont plutôt des documentaires. Et les bons à ça ! Ils sont courts, précis, beaux à regarder et surtout nous donnent un excellent aperçu de la technologie et des tactiques que vous utilisez dans le jeu.

À titre d’exemple, voici une collection de cinématiques de la campagne normande du jeu, qui dure environ 40 minutes et quand vous la regardez comme ça, vous pouvez vraiment la confondre avec un petit documentaire très cool sur la cotte de mailles et les tactiques de siège.

De plus, en jouant sur PC, j’ai eu la possibilité de les regarder en 4K, et ils avaient l’air glorieux. Quoi qu’il en soit, c’est tout, je voulais juste remercier Relic, c’était un régal, et à tous les autres développeurs travaillant sur des jeux avec un accent historique, plus de cela s’il vous plaît !