Les cinéphiles reviennent au cinéma, ce qui est bon pour le stock d’AMC

Divertissement AMC (NYSE :AMC) semble pouvoir survivre à ses ours. Bref, les gens retournent au cinéma. Cela a d’énormes implications pour le stock d’AMC. Comme je l’expliquais le mois dernier, je pense que l’entreprise deviendra un flux de trésorerie disponible (FCF) positif d’ici l’année prochaine.

Ceci est le résultat direct du retour des personnes dans les cinémas AMC. Et n’oubliez pas : AMC Entertainment est la plus grande société de cinéma au monde.

En conséquence, l’action AMC devrait rebondir au cours de la prochaine année. Après avoir plongé à un creux de 29,84 $ le 4 août, l’action a flotté jusqu’à 36,82 $ au 12 octobre. Je soupçonne qu’il a encore beaucoup à faire.

Que se passe-t-il avec AMC ?

Maintenant que le trimestre est terminé, il sera intéressant de voir les chiffres du troisième trimestre produits par AMC. Toutes les indications sont le T3 et probablement maintenant, le T4 montrera également une énorme amélioration d’un trimestre à l’autre (QoQ) des revenus et des bénéfices de l’entreprise.

Par exemple, des nouvelles ont récemment été publiées selon lesquelles AMC avait établi un record post-réouverture pour la fréquentation mondiale et les revenus d’admission. Plus précisément, le week-end d’ouverture de Venom: Let There Be Carnage a rapporté 90 millions de dollars. Cela a conduit à la deuxième plus grande ouverture nationale jamais réalisée pour un film d’octobre dans l’histoire du cinéma.

De plus, le dernier film de James Bond, No Time to Die, a établi des records au Royaume-Uni et a apparemment rapporté environ 56 millions de dollars aux États-Unis jusqu’à présent. De plus, le week-end dernier était le quatrième au cours des 18 derniers mois à avoir franchi la barre des 100 millions de dollars, selon un article de Variety citant Comscore.

Beaucoup de gens savent que j’aime regarder des films. J’ai écrit un certain nombre d’articles sur des films que j’aime regarder. Une chose que j’ai remarquée, c’est que les gens reviennent définitivement au cinéma. Même le nouveau film de Bond, chronométré à deux heures et 43 minutes – que j’ai trouvé très bon – était raisonnablement emballé. Je peux donc témoigner du rebond que semblent avoir les salles de cinéma.

Et les blockbusters à venir au quatrième trimestre devraient probablement bien faire aussi. La liste de films 2021 restante comprend de nombreux titres qui suscitent beaucoup de buzz, notamment Eternals, Dune, Ghostbusters: Afterlife, House of Gucci, West Side Story, The Matrix Resurrections et Don’t Look Up.

Où cela laisse AMC Entertainment

En conséquence, je m’attends à ce qu’AMC Entertainment affiche des résultats assez solides pour le troisième et surtout le quatrième trimestre. Les analystes prévoient que les revenus de cette année atteindront 2,5 milliards de dollars et passeront à 4,58 milliards de dollars d’ici la fin de 2022.

Cela représente une augmentation de plus de 83% d’ici la fin de 2022. Cela, bien sûr, suppose qu’il n’y a pas d’autres fermetures qui mettraient un frein aux activités d’AMC.

Comme je l’ai déjà souligné, l’ensemble de la communauté des analystes pense que le titre est surévalué. Mais je n’en suis pas si sûr. Je soupçonne qu’une fois que l’entreprise commencera à produire de grandes quantités de flux de trésorerie disponibles (FCF), ses objectifs de prix recommenceront à augmenter. C’est pourquoi je reste à mon objectif de cours initial de 57,84 $ par action, comme je l’ai décrit le mois dernier.

Que faire avec les actions AMC

À ce stade, les investisseurs attendent probablement de voir ce qui va se passer avec les chiffres des revenus et des bénéfices des troisième et quatrième trimestres. Cependant, je prétends que vous pouvez suivre les perspectives de cette action de vos propres yeux. Allez dans un cinéma AMC et voyez par vous-même si les gens retournent au cinéma.

Ma conclusion est qu’ils le sont. En conséquence, les investisseurs voudront peut-être prendre le temps de déterminer quand investir dans les actions AMC. Une façon de le faire est de prendre une première participation, puis d’en acheter plus si le stock baisse et des montants modestes s’il augmente à partir d’ici.

