Les cinq amours de l’idole Pedro Infante – El Sol de México

Il y a 64 ans, Pedro Infante est mort dans un accident d’avion enregistré à Mérida, au Yucatán.

Il a commencé sa carrière en 1938 et apparaît dans 60 films, parmi lesquels “ATM”, “Nosotros los pauvres”, “Los tres García” et “Tizoc”; Pour ce dernier, il a reçu un Ours d’or au Festival de Berlin et au Golden Globe. Mais parmi tous ces succès, il y a toujours eu des femmes qui ont marqué sa vie, ici on s’en souvient:

Sa mère

Doña Refugio Cruz de Infante était le grand amour filial de Pedro Infante. Senora Refugio avait le métier de couturière, ses mains confectionnaient les vêtements de ses enfants, même en tant que jeune homme et quand Pedro a été reconnu, elle a conçu ses vêtements. Déjà célèbre, l’artiste lui a acheté une maison et l’a entourée de tout le confort

Son premier amour

Guadalupe López était le premier amour de Pedro Infante, avec elle, il a son premier-né Guadalupe Infante López, né à Guamúchil, Sinaloa. Bien qu’il ne l’ait pas épousée, il a pris la responsabilité de sa paternité et de son soutien dans l’entretien de son bébé.

Sa seule femme

María Luisa León Rosas était sa première et unique épouse légitime.

Ils se sont mariés le 19 juin 1939 alors qu’il avait 23 ans et qu’elle avait 22 ans à Mexico (anciennement le district fédéral).

Ils étaient les parents de Dora Luisa Infante, une nièce de Pedro, fille de sa sœur María del Carmen qu’ils ont adoptée.

L’inconditionnel

Lupita Torrentera et Pedro Ils se sont rencontrés en 1947 au théâtre Follies, où elle a joué le rôle de danseuse. Il a eu une histoire d’amour avec elle pendant six ans. Ils ont eu trois enfants. La première née Graciela Margarita est décédée, puis Pedro Infante Jr. et María Guadalupe Infante Torrentera sont venus au monde, qui est l’exécuteur testamentaire et héritier de la marque Pedro Infante. Lupita Torrentera a épousé León Michel le 5 janvier 1955.

Son dernier amour

Irma Dorantes est une actrice yucatèque qui l’a captivé et pour qui il a falsifié la signature de María Luisa, sa première épouse, dans un certificat de divorce qui a finalement été déclaré nul. Il a donc épousé Irma à Mérida, Yucatán, avec qui il a eu une fille, Irma Infante.

En fait, quelques jours avant sa mort, le scandale selon lequel il était bigame a éclaté et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de se rendre rapidement à Mexico le jour où il a eu un accident et est décédé le 15 avril 1957.

Une romance cinématographique

Avec Blanca Estela Pavón, il forme l’un des couples les plus connus du cinéma national. Ils ont agi ensemble pour la première fois dans When the Brave Cry, mais les films qui les ont consacrés étaient We the Poor and You the Rich et Pepe the Bull dans lequel il a gagné le surnom de La chorreada.