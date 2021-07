Les cinq athlètes les plus médiatiques des Jeux Olympiques

21/07/2021 à 01:59 CEST

vendredi 23 juillet

Novak Djokovic

Le numéro un mondial du tennis, l’homme qui vient d’égaler le record de Federer et Nadal de 20 tournois du Grand Chelem, a pour seule mission de remporter la médaille d’or à Tokyo. Djokovic est un athlète qui fait bouger des millions et des millions de personnes sur les réseaux sociaux jusqu’à atteindre 8,8 sur son compte Instagram. Le joueur de tennis serbe a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et est déterminé à améliorer ce record lors de cet événement. Le joueur de 33 ans veut monter dans les airs en essayant le Golden Slam, quelque chose que seule Steffi Graf a réalisé en 1988 dans toute l’histoire du sport de la raquette.

Simone biles

La meilleure gymnaste de tous les temps cherche à 24 ans à étendre son hégémonie après les quatre médailles d’or obtenues à Rio de Janeiro. Biles, qui a 19 médailles d’or mondiales de gymnastique, espère pouvoir mettre en pratique l’un des quatre mouvements pionniers qu’elle a elle-même brevetés tout au long de sa carrière. La jeune femme compte 4,4 millions de followers sur Instagram et ses vidéos en compétition sont devenues virales en raison de leur caractère spectaculaire. Personne n’a été indifférent à sa capacité à se démarquer dans le monde de la gymnastique, bien qu’il ne mesure que 1,42.

Kevin Durant

D’un petit champion, nous sommes passés au plus grand de tous les champions. Kevin Durant est double champion NBA avec les Golden State Warriors, MVP de la compétition et également double champion olympique avec les États-Unis. L’actuel joueur vedette des Brooklyn Nets est à la recherche de sa troisième médaille d’or dans un scénario complexe en raison de la pandémie et parce que trois de ses coéquipiers les plus talentueux arriveront plus tard à cause des finales NBA. À 2,11 ans et 32 ​​ans, Durante espère satisfaire 19,1 millions de followers sur Twitter.

katie ledecky

Le successeur naturel de Michael Phelps cherche à continuer à régner en discipline libre après avoir remporté trois médailles d’or et une d’argent à Rio de Janeiro. Ledecky est le détenteur des records du monde sur 400, 800 et 1 500 mètres, en plus d’être une grande source d’inspiration pour tous les jeunes américains qui souhaitent se consacrer au sport professionnel. A 24 ans, nul ne doute que nous sommes face à une aspirante à finir sa carrière sportive à deux chiffres des médailles olympiques. Personne ne peut avec elle, pas même la légendaire Mireia Belmonte n’a pu lui tenir tête, elle et son demi-million de followers sur Instagram.

Armand Duplantis

Le monde attendait un remplaçant pour Usain Bolt et toutes les lumières pointent vers un Armand Duplantis qui à 21 ans a fracassé le record du monde d’une discipline comme la perche. L’athlète suédois a élevé la barre à 6,18 mètres en battant des records pour des légendes olympiques comme Sergei Bubka. Personne ne sait où la limite d’un athlète est appelée à de grandes hauteurs dans un sport qui combine spectaculaire et talent comme la perche. Il n’atteindra peut-être jamais les 10 millions d’abonnés Instagram de Bolt, mais ses près de 300 000 seront ravis de le voir franchir les barrières de l’athlétisme.