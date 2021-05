Les cinq changements par match s’étendent jusqu’en décembre 2022

28/05/2021 à 19:12 CEST

Daniel Guillen

Le Conseil d’Administration de l’International Board (IFAB) a approuvé la prolongation de la mesure des cinq substitutions jusqu’au 31 décembre 2022. La règle, qui est entrée en vigueur il y a à peine un an, se veut un moyen de protéger les footballeurs et de limiter l’impact de Covid-19 sur les calendriers des compétitions.

L’IFAB elle-même a pris cette décision après mener une étude globale sur l’impact de la pandémie dans le monde du football au cours de cette année après l’accouchement à domicile. Les conséquences du Covid-19 continueront d’être revues et toutes les mesures recherchées et par le joueur seront mises en place.

De cette façon, toutes les équipes ils pourront continuer à faire cinq changements par match dans un total de trois fenêtres sans tenir compte de la pause. Aussi un changement supplémentaire pendant les heures supplémentaires et les deux se référant aux commotions cérébrales. Toutes ces fenêtres et modifications disponibles non utilisées pendant les 90 minutes réglementaires passera automatiquement aux heures supplémentaires.

Cinq changements en 2021/22 et une partie de 2022/23

Cette nouvelle mesure laisse les cinq changements tout au long de la saison 2021/22 et le premier tiers de la 2022/23. Avec la Coupe du monde du Qatar dans les airs, les prochains grands événements de football, tels que la Coupe de l’Amérique et la Eurocup, Oui aura ce nombre de substitutions.

Dans le cas du tournoi continental, L’UEFA elle-même avait déjà averti que la mesure resterait en vigueur quoi qu’il arrive lors de la campagne 2021/22, en plus de lever les restrictions imposées au public dans les stades.