Les cinq choses que les Dodgers devraient faire en 2022

Les Les anges esquimeurs ils ont 5 Choses faire ce 2022 continuer à être l’une des meilleures franchises du MLB actuellement.

Prolonger Dave Roberts

Le premier est de prolonger le contrat de Dave Roberts, qui a été l’un des managers les plus critiqués ces dernières années, mais aussi l’un des plus titrés, n’est pas en reste des playoffs depuis 2015 et a foulé le pied sur 3 séries mondiales, être le gagnant d’un.

Roberts connaît très bien le noyau, le perdre en ne le prolongeant pas serait une grosse perte pour les Dodgers et un grand risque.

Comblez le vide de Corey Segar. Comment? Ce n’est pas très compliqué.

Obtenir une prolongation de contrat avec Trea Turner exhorte les Dodgers, qui se dirigent vers leur dernière saison de contrat et après avoir vu les millions que Corey Seager et éventuellement Story ont gagnés avec Carlos Correa, Trea aimerait essayer l’agence libre et voir ce qu’ils ont l’autre équipes pour lui.

Turner vient de remporter le titre au bâton, il est en bonne santé et a une bonne défense, il peut également jouer dans le champ extérieur compte tenu de la situation.

Si Turner passe en agence libre, d’ici la MLB 2023, il n’y aura pas beaucoup d’arrêt-court d’élite en agence libre que les Dodgers peuvent espérer.

Signez Kenley Jansen

Les Dodgers savent qu’il n’y a pas d’autre releveur disponible dans l’agence libre qui puisse remplacer Jansen, ils ne peuvent pas se permettre de chercher une autre voie car ils ont déjà perdu de nombreux espoirs d’élite contre Max Scherzer et Trea Turner.

Jansen va avoir de nombreuses offres à la fin de l’arrêt de travail, venant de lancer 7 manches lors des éliminatoires de 2021 sans autoriser les points mérités.

Renouveler Clayton Kershaw

C’est à la fois une décision de baseball à ce stade et une décision sentimentale. Il semble impossible de séparer Clayton Kershaw des Dodgers et vice versa. Son règne a duré à travers plusieurs régimes, époques et chagrins ainsi qu’une nuit glorieuse à Arlington, au Texas. Cela seul le rend différent de votre agent libre typique : les hauts gradés des Dodgers l’ont dit.

Avec l’incertitude que les Dodgers ont sur la situation de Trevor Bauer et une éventuelle suspension, la santé de Dustin May et la perte de Max Scherzer, ils n’ont que Urías et Walker, Clayton Kershaw est un bras qu’ils connaissent déjà, mais qui comporte leurs risques .

Trouver un moyen pour Cody Bellinger de mieux performer

Ils peuvent commencer à changer de poste, au cours de la saison où il était MVP, il a vendu 136 matchs dans le champ extérieur, maintenant que Max Muncy peut revenir en mai et qu’il leur est difficile de re-signer Albert Pujols, alors ils peuvent commencer à tester Bellinger comme joueur de premier but dans le temps.

S’il y a un frappeur désigné pour la prochaine saison de la MLB, alors c’est un autre point en faveur des Dodgers pour trouver un moyen pour Bellinger de faire mieux.

Améliorez votre banque

Los Dodgers tuvieron varios momentos oscuros en playoffs y sus jugadores de la banca no lograron responder como se debía, la baja de Justin Turner, Max Muncy y las veces que descansaron a Cody Bellinger, no dieron con ningún otro jardinero o infielder que hiciera algo notable pour eux.

Il y a beaucoup de joueurs en agence libre prêts à jouer un rôle sur le banc des Dodgers, il suffit de regarder attentivement la liste et de voir s’ils en signent quelques-uns. Sinon, ils doivent commencer à donner des opportunités à leurs prospects.

