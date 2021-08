Les cinq clés de la défaite de Pacquiao face à Ugas

Yordenis Ugas a confirmé la surprise que peu de gens croyaient et a battu Manny Pacquiao au T-Mobile Arena de Las Vegas. Le Cubain n’était que le vainqueur et nous passons maintenant en revue les clés de son triomphe.

1- La non-blessure d’Ugas

Dans le précédent, il y avait beaucoup de bruit autour de Yordenis Ugas. Le Cubain de 35 ans avait l’air très bien à la pesée, mais la forme de son biceps gauche a suscité des soupçons. Avec une simple image ont commencé de nombreux théoriciens du complot sur une éventuelle blessure. Son entourage l’a nié et il a été démontré qu’il n’y avait rien d’inhabituel. Une maladie, évidemment, aurait changé le cours du combat.

2- Les coups sous Ugas

Ugas savait très bien enchaîner ses contre-attaques et pendant la première partie du combat, il s’est concentré sur la répartition des coups à la tête et à la zone flottante presque uniformément. Chaque fois qu’il frappait le corps, il le faisait avec une virulence particulière. Il n’y a jamais eu de danger KO, mais Il a pris l’air de Pacquiao, qui l’a accusé au milieu du combat. De plus, le poids plus important du Cubain a rendu les Philippins plus prudents.

Yordenis Ugas frappe Manny Pacquiao.

3- Pacquiao a remarqué l’inactivité

Manny Pacquiao a noté les 42 ans (43 en décembre) et les deux sans compétition. Il était à court de distance, ce qui était encore plus évident avec la différence de taille entre lui et Ugas. Ce n’est qu’au premier tour, dans une démonstration de vitesse, qu’il a pu oublier cette différence de taille. De plus, nou il était capable de frapper en changeant les angles et en avançant toujours, ce qui facilitait le travail du Cubain. Le jab de PacMan était très inefficace, il n’a pas pu surprendre.

4- La précision d’Ugas

Ugas a fait preuve d’une grande précision tout au long du combat. Il l’a eu avec le jab, mais surtout avec sa main arrière. Chaque fois qu’il lançait la main droite, il la connectait. Volant, droit vers le bas … toujours trouvé le corps du Philippin. Cette précision était également un démérite pour PacMan. Il est entré par l’avant et a constamment penché sa trompe en essayant de s’éloigner, ce qui a favorisé la plus grande envergure d’Ugas.

5- Le manque de plan b de Pacquiao

Après le troisième tour, Ugas avait lu le combat et avait mis en évidence les échecs de Pacquiao. Dans le coin des Philippins ils les verraient aussi, mais ils n’ont pas pu changer de stratégie se protéger de la droite (l’explosion lui a fait beaucoup de dégâts) ou varier les avions pour tenter de surprendre en n’entrant pas toujours de face.

Yordenis Ugas donne un coup de poing à Manny Pacquiao.