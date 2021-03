Les cinq clés de la journée à Primera Iberdrola

26/03/2021 à 14:27 CET

Inès Sanchez

La 24e journée de la Primera Iberdrola illustrera la lutte constante que le Real Madrid et Levante ont pour la deuxième place de la Ligue des champions, ainsi que la bataille personnelle que Valence, Eibar et Rayo mèneront après avoir accumulé des résultats négatifs la semaine dernière. Ce sont les cinq clés de la compétition du week-end prochain. Pendant ce temps, l’équipe de Lluís Cortés se battra pour un leadership qu’elle aura repris.

Atlético – Valence: tomber ou reprendre confiance

Ces deux équipes cherchent à se débarrasser des fantômes qui les traînent depuis des semaines. L’ensemble des Sánchez Vera cherche à récupérer le potentiel d’une équipe qui a disparu. Cette fois, ils ont une motivation. Le retour de Virginia Torrecilla à l’entraînement. Les rojiblancas occupent la sixième position à dix points du deuxième classé, il leur faut un miracle pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. De leur côté, le noir et blanc, après un bon début de saison, ils n’ont pas connu la victoire depuis cinq matchs. Et malgré le fait de ne pas trop jouer cette saison, gagner est essentiel en raison du facteur émotionnel.

Santa Teresa – Betis: lutte pour la permanence

L’Estrémadure et l’Andalousie vivront une rencontre décisive au cours de la saison. Tous les deux dans la descente, ils doivent réagir maintenant s’ils ont l’intention de jouer la prochaine Primera Iberdrola. Malgré l’investissement réalisé cet été par le club Betic, les attentes ont dépassé la réalité. Et le l’équipe n’a pas fini de cailler. Dernier avec les mêmes points que le Deportivo, la victoire est transversale. Santa Teresa est dans une situation très similaire, bien que deux points de plus. Compte tenu du fait que quatre équipes seront reléguées, la performance du week-end sera essentielle pour définir leur avenir dans la compétition.

Eibar et Rayo, brisent une dynamique négative

La pire situation est avec Eibar, qui s’accumule huit défaites consécutives en championnat. Le dernier a eu lieu le 10 janvier contre l’Athletic. Malgré le fait qu’à leur époque, ils se sont éloignés de la relégation, gagner devient une nécessité. La situation du Ray n’est pas très éloignée, bien que ses précédents le soient. Après avoir joué dans le début le plus difficile de la ligue, ils établissent un jalon en survivant dans un environnement qui n’a pas misé sur eux. Avec le même score qu’Eibar, la victoire pourrait les éloigner davantage de la partie la plus basse du classement.

Battez-vous pour la deuxième place de la Ligue des champions

Levante et le Real Madrid ont leur batailles respectives contre EDF Logroño et Deportivo. Malgré la grande bataille que les granotas ont remportée, la lutte pour être le deuxième classé se poursuit bien vivante. A priori, les deux équipes devraient vaincre des rivaux qui ne connaissent pas leur meilleure saison. El Logroño, après une très bonne dernière saison et profitant du marché d’été, les résultats ne les ont pas accompagnés. Très similaire à Deportivo, qui après avoir fait une belle campagne après la promotion, montrant un grand jeu, les absences pesaient trop. Aujourd’hui, il est difficile de croire à la permanence.

Séville- Barça, le match du jour

Le Barça se rend dans la capitale andalouse pour affronter Séville. Un match, qui malgré peu d’enjeu, promet du fait du niveau des deux équipes. Les Catalans se battent pour leur 21 victoires consécutives dans la Primera Iberdrola. Invaincu à plus de la moitié de la saison, il faut s’attendre à ce que l’équipe Nervionense puisse planter trop de vicissitudes. De leur côté, les hommes de Cristian Toro vivent une saison très calme en championnat. Loin sont les disputes pour la permanence. Assis en tête du classement, ils donneront leur meilleure version samedi prochain.