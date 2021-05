Les cinq clés de la journée

14/05/2021 à 10h38 CEST

Le trente-sixième jour de LaLiga Santander a montré comment la compétition pouvait se terminer 23 mai. Telles étaient les clés de l’avant-dernier jour de la campagne en cours.

1. Le leader enterre les doutes

Il a quitté le Camp Nou renforcé, où il a acquis des sensations pour se sentir à nouveau favori pour le titre et il les a confirmés dans une grande première mi-temps dans le Wanda Metropolitano contre la Real Sociedad. Il a pu se débattre à la mi-temps. Il l’a fait avec un net avantage, grâce aux buts de Carrasco et Correa, mais sa victoire dans la première des trois finales restantes ne pouvait pas venir sans souffrir. Oblak toujours décisif avec ses arrêts de sauvegarde et une fin serrée qui est oubliée lorsque vous voyez un pas de plus vers le titre souhaité. Il a un Osasuna qui ne joue rien et un dernier chapitre de pure émotion à Valladolid face à un rival qui jouera sa continuité en LaLiga Santander.

2. Zidane égale sa meilleure séquence

La Liga est une question de deux grâce à 16 matchs sans défaite du Real Madrid. Zinedine Zidane a égalé le meilleur de ses records sur le banc de Madrid à Nuevo Los Cármenes, surmontant un drame en défense, avec seulement deux défenseurs de la première équipe en parfait état, tirant de la carrière avec le départ de Miguel Gutiérrez et Marvin et trouvant bon football plus énergique. Il a dû répondre à la pression et les madridistas l’ont fait avec personnalité, écrasant une Grenade avec des pertes importantes qui, pour la première fois du cours, ont perdu deux matchs consécutifs dans leur stade. Le champion actuel de la ligue n’a d’autre choix que de gagner et d’attendre. Il lui reste encore deux matchs de haut niveau, l’Athletic à San Mamés et la finition avec Villarreal à Alfredo di Stéfano. Il se battra jusqu’au bout en attendant le miracle.

3. La démission de Barcelone

Le désastre était énorme et les feuilles marquées. Après avoir remporté 0-2 à la mi-temps et avec une nette supériorité sur Levante, Barcelone a pris le pied sur l’accélérateur, s’est senti comme le vainqueur du match et a fini par aggraver son mauvais moment à la Ciudad de Valencia. Il était à égalité à trois buts avec une faiblesse défensive alarmante. Après avoir réagi au premier match nul, après avoir encaissé deux buts en trois minutes et avoir de nouveau pris de l’avance sur le tableau de bord, les changements de Ronald Koeman, éliminant Pedri et Dembélé du terrain, ont été décisifs. Le recul a fini par coûter cher. Une démission de la Ligue alors qu’il était le candidat avec le meilleur emploi du temps à la fin de la campagne.

4. L’agonie de Valladolid

Le Real Valladolid est revenu en relégation au pire moment et avec des sentiments négatifs contre Villarreal. Victime de sa faiblesse à Pucela, la deuxième pire équipe locale de LaLiga avec seulement 16 points en 18 matchs, recevant des buts dans chacun d’eux et, comme si cela ne suffisait pas, avec un manque flagrant de punch. L’équipe de Sergio González joue dans la pire de ses séquences dans les pires moments. Six nuls et quatre défaites au cours des dix derniers jours. “Nous n’allons pas mettre le cercueil dans le trou”, a-t-il déclaré avant de clôturer le championnat par une visite à la Real Sociedad et de recevoir le leader, l’Atlético de Madrid. Les rivaux ne sont pas les plus propices à sortir de la zone de danger, déjà à deux points du salut.

5. Des changements qui ressuscitent

Un remplacement sur le banc ne fonctionne pas toujours dans des équipes qui tombent à la descente avec une mauvaise dynamique mais, il est indéniable, que pour certains comme Alavés ou Huesca cela a fonctionné. Les gens de Vitoria sont à un pas de signer leur continuité en première division après avoir battu un duel direct contre Elche. Lorsque Javier Calleja a remplacé Abelardo Fernández par l’équipe du bas, personne n’a pensé pouvoir sceller le but à deux jours de la fin.

Une Huesca n’est pas loin non plus, qui dépendra d’elle-même après avoir réalisé le plus difficile avec Pacheta à la barre. Une équipe qui a été engloutie dans le classement mais qui n’a jamais perdu la foi. Le but de Sandro contre l’Athletic Club lui permet de sortir des places de relégation, s’est lancé dans son moral pour aspirer à signer le premier mandat dans l’élite du football espagnol.