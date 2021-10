Les cinq clés de la victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder

Tyson Fury a réaffirmé sa puissance chez les poids lourds en remportant une grande et réussie victoire sur Deontay Wilder. Beaucoup ont sous-estimé l’Américain avant de commencer, mais le ‘Bronze Bomber’ a prouvé sa valeur et sa ténacité. Le combat comportait de nombreux points intéressants que nous passons maintenant en revue.

1- La stratégie de Fury avec le poids travaillé

Tyson Fury avait prévenu dans le précédent qu’il allait venir à ce combat avec plus de poids que dans le précédent. Finalement ils étaient 1,8 kilos de plus, cela importait peu. La clé était dans les presque 18 qu’il a pris à Wilder. Evidemment, c’était perceptible en frappant, mais c’était surtout évident dans le corps à corps. L’Anglais l’a effrontément recherché pendant une grande partie du combat. Parce que? L’usure physique qu’il a provoquée sur Wilder était remarquable.

Tyson Fury et Deontay Wilder s’étreignant lors d’un tournage de leur trilogie. .

2- Wilder a oublié de frapper

Deontay Wilder, qui a ouvert un corner, a surpris tout le monde. D’habitude confiant dans son coup de poing, il cherche à frapper la poire de départ pour tenter de réaliser des coups froids qui mettent fin à tout. Ce samedi, il a cherché à frapper à terre pour s’arracher les jambes. Il l’a fait deux tours, mais a arrêté d’essayer. D’abord parce que Fury a accéléré le rythme et ensuite, après la chute, parce qu’il a commencé à chercher le KO. Il a raté une partie très importante.

3- La pression a de nouveau noyé Wilder

Fury, lors de son deuxième combat, a réussi à épuiser mentalement Wilder avec sa pression. Boxe à reculons, l’Américain souffre et laisse des trous. C’est donc arrivé à nouveau dans ce combat. Oui c’est vrai que les deux chutes du champion viennent d’un droit au compteur, mais dans le reste du combat, etLe ‘Bronze Bomber’ n’était pas à l’aise lorsqu’il se déplaçait et c’était quand il laissait beaucoup de trous.

Tyson Fury frappe Deontay Wilder après l’avoir pressé contre les cordes. .

4- L’effondrement physique de Wilder

La première chute, le transfert de poids de l’Anglais, la pression de Fury et la répétition des coups qu’il a reçus ont fait des ravages sur Wilder. L’Américain avait pris presque trois kilos, il était plus fort… mais tous ces facteurs ont beaucoup nui à Deontay. Tellement que Dès le sixième tour, sa fatigue était perceptible et dès le huitième, sa baisse physique était nette. Il a perdu même touché.

5- La différence était la résistance, pas le coup de poing

Personne ne peut blâmer Deontay Wilder pour sa bravoure et son courage, mais sa mâchoire était plus faible. Dès sa première chute, l’Américain s’est fait sentir. Au contraire, et bien qu’il soit allé au sol deux fois dans le même tour, Fury a pu se reconstruire et très bien se remettre du formidable droit au temple qui a tout déclenché. Il y avait des doutes sur la préparation des Anglais. C’était parfait et cela se voyait dans son endurance. Le « Bronze Bomber » est un excellent puncheur, le « Gipsy King » vous noie pour le rythme et la puissance … mais ce n’étaient pas les clés. La résistance de chacun a déterminé que Fury était capable de retrouver sa boxe et Wilder ne l’était pas.

Deontay Wilder est mis KO par Tyson Fury. États-Unis aujourd’hui Sports