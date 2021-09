Les cinq clés de la victoire d’Olek Usyk sur Anthony Joshua

Olek Usyk a brisé l’ordre qui était dans la tête des fans et a vaincu Anthony Joshua pour faire exploser les plans qui étaient dans les poids lourds. Le triomphe de l’Ukrainien avait plusieurs clés que nous avons analysées.

La prise de poids d’Usyk ne l’a pas nui

Usyk a décidé de prendre du poids de son dernier combat. Ce n’était pas trop, mais juste assez pour être sur une échelle supérieure à 100 kilos. Il ne voulait pas avoir une grosse différence de taille avec son adversaire et a opté pour cela. Ce n’était pas aussi défini qu’avant, mais Cette augmentation lui a permis de frapper plus fort, d’avoir une plus grande endurance et ne l’a pas affecté en soufflet ou en vitesse des mains.. C’était une augmentation proche.

Joshua a été lent à entrer dans la mêlée

Anthony Joshua a montré trop de respect et cela l’a poussé à ne pas prendre de risques. Cette attitude était particulièrement évidente au début du combat. Jusqu’au cinquième tour, AJ n’a pas augmenté son rythme et a mis autre chose sur le ring. Il lui a fallu 12 minutes pour lire ce qu’Usyk avait préparé pour lui. Trop de cadeau… et en plus de ça, il n’a jamais vraiment trouvé le moyen d’arrêter ce plan.

Anthony Joshua prend un coup d’Oleksander Usyk. Mark Robinson (Boxe Match)

La stratégie de Joshua a échoué

Le plan de Joshua était clair : soyez prudent et attendez le trou. Ce plan a fonctionné pour lui contre Andy Ruiz lors du match revanche et contre Pulev également, mais pas contre Usyk. L’Ukrainien était meilleur, mais l’Anglais n’a pas pu changer de stratégie. Il ne savait pas non plus comment le serrer avec rythme et lui couper les jambes. Il s’est concentré sur la boxe à distance en essayant de prendre le moins de risques. Sa détermination a également échoué. Il était toujours satisfait de ce qu’il avait.

La vitesse et la technique d’Usyk étaient trop pour Joshua

Les deux corners ont posé un combat très tactique. Sans risque de rival, les qualités innées étaient la clé. Là, les meilleures capacités d’Usyk ont ​​été vues. L’Ukrainien était plus rapide quand il s’agissait de connecter ses mains (il a réussi le jab et a toujours frappé après) et aussi avec ses mouvements latéraux. Il était plus technique et cela lui permettait de battre Joshua à chaque fois qu’il essayait de le frapper.

Joshua n’a pas testé la résistance de son rival

Usyk est resté battu. C’était logique, mais à aucun moment il n’a été en difficulté, comme si cela s’était produit lors de ses deux précédents combats de poids lourds. Joshua n’a pas diminué un iota de mobilité avec les coups vers le bas et Il ne l’a jamais pressé, pas même dans la partie finale, d’essayer d’enchaîner une série et de tester si la résistance de l’Ukrainien était élevée ou non. Tout n’était pas indigne pour lui. Usyk l’a échoué et a quitté AJ avec seulement 12% des hits connectés.