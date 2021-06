Les cinq clés de la victoire qui placent Gérone à un pas de la finale

03/06/2021 à 17:23 CEST

La Gérone par Francisco Rodríguez, déchaîné, mercredi il a mis un pied et demi, presque deux, en finale des playoffs” de promotion en s’imposant 3-0 à Almería lors du match aller des demi-finales, confirmant leur incroyable forme et laissant l’égalité très sur la bonne voie.

L’équipe de Montilivi s’est imposée grâce aux premiers buts de Yoel Bárcenas et Yan Couto, dans les cinq premières minutes magiques, et dans le deuxième acte, il a terminé la soirée avec le troisième but, l’œuvre de Mamadou Sylla.

1) Une séquence extraordinaire

L’équipe catalane a à peine perdu un match sur les 15 derniers qu’elle a disputés et deux des 19 derniers. Pas seulement cela : elle a remporté huit de ses neuf derniers matchs, atteignant la partie décisive du parcours dans une dynamique brillante.

Ce mercredi, Gérone, la meilleure équipe du deuxième tour dans la catégorie argent, a terminé l’un des meilleurs matchs de Montilivi, à la fois pour l’équipe rivale, un “tout-puissant” Almería, selon Francisco lui-même, et la compétition, tout un play-off ‘ de promotion.

2) Sans Stuani, mais avec Bárcenas, Couto et Sylla

Cristhian Stuani, le drapeau d’une équipe dont il est l’aîné, ne s’est pas remis à temps pour jouer le match, mais Gérone a résisté à la faim des jeunes. Gérone a terminé avec huit sub23 sur le terrain : Arnau Martínez et Yan Couto (18), Pablo Moreno (19), Ibrahima Kébé et Ramon Terrats (20), Monchu (21) et Santi Bueno et Nahuel Bustos (22).

Et l’équipe s’est accrochée, surtout, à la puissance du bloc et au match signé par Yoel Bárcenas, Yan Couto et Mamadou Sylla, auteurs des trois buts et omniprésents. Sylla a déjà marqué dix buts cette saison, à égalité avec Cristhian Stuani en tant que meilleur tireur rojiblanco.

Gérone a enchaîné le 15e match en regardant le but, avec une contribution notable, en plus, aux jeux de stratégie. Ce mercredi a servi à libérer le tableau d’affichage, avec une tête de Yoel fautive servie magistralement par Gérard Gumbau.

3) Montilivi, un fort imprenable

Gérone, en outre, a lié le septième victoire à Montilivi, et il l’a fait avec le soutien de quelque 1 500 fans qui ont vibré dans les tribunes. C’était le premier match du parcours avec un public à Montilivi, et l’équipe a remercié la présence, les chants et le soutien de leurs fans, leur donnant une démonstration d’enthousiasme.

Comme Montilivi, ces dernières semaines, la défense de Gérone a également été imprenable. Juan Carlos Martín n’a encaissé que deux buts lors des neuf derniers matchs, et ce mercredi, Almería s’est écrasé coup sur coup contre les jambes de Bueno, Juanpe et Arnau, tandis que Couto et Enric Franquesa ont volé dans les couloirs, avec une grande profondeur.

4) L’Almería, sans réponses

L’ensemble de Rubi, avec plus d’inconnues que de certitudes dans cette dernière ligne droite du championnat, a été submergé, étouffé par l’intensité et l’élan local et sans réponses ni ressources à la domination d’une Gérone homogène.

Almería est arrivé à Gérone après avoir terminé la ligue régulière en tant que deuxième meilleur visiteur et deuxième équipe avec le plus de buts (61) et avec le troisième meilleur buteur, Umar Sadiq (20 ans), mais sur le terrain, ils ont été déshabillés par Gérone et dépassés par presque à chaque instant.

5) Gérone, les pieds sur terre.

D’après le résultat, apparemment sur le green de Montilivi et la dynamique des deux équipes, il semble que seul un désastre peut éloigner Gérone de la finale, Mais Francisco a insisté lors d’une conférence de presse sur le fait que “il faut garder les pieds sur terre” et ne voulait pas clore la demi-finale.

À Gérone, ils se souviennent encore que lors de la saison 2014-15, avec Pablo Machín sur le banc, l’équipe a gagné à Saragosse 0-3 lors du match aller des demi-finales, puis a été éliminée par une défaite 1-4 à Montilivi. Il semble peu probable qu’une telle chose se reproduise, mais à Gérone, ils ne veulent pas vendre l’ours avant de le chasser.

L’objectif de Gérone, le club qui a disputé le plus de play-offs, est très clair : aller pas à pas pour réaliser ce qui n’a pas été réalisé lors des quatre précédentes promotions : promouvoir en premier. La seule promotion de Gérone à ce jour a été obtenue directement lors de la campagne 2016-17, après une deuxième place en championnat régulier.