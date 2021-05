Les cinq clés du champion d’Espanyol League

31/05/2021 à 11h29 CEST

L’Espanyol a été proclamé champion de LaLiga SmartBank dimanche malgré sa défaite contre Alcorcón (1-0), un titre qui achève une saison stellaire pour les Bleus et Blancs, qui avaient fait de leur promotion en Première Division l’objectif impératif du parcours.

1. Supériorité absolue

Les Bleus et Blancs revendiquent, avec 72,5 millions d’euros, le budget le plus élevé de l’histoire de Segunda. Dans leur équipe, ils ont eu des footballeurs qui ont fait la différence et qui ont reçu les éloges permanents de leurs adversaires. L’Espanyol a été le rival à battre.

2. Poudre à canon de première classe

L’Espanyol a terminé le parcours avec 71 buts en faveur. Il est inévitable de parler de l’avant Raul de Tomás, Pichichi de deuxième avec 23 buts, bien que Poignée (12 et Embarba (9) ont également été décisifs dans les tâches offensives. Le potentiel au-dessus des perruches a été dévastateur.

3. Demande inexcusable

Le staff technique, dirigé par Vicente Moreno, n’a jamais fait d’excuses. Les entraîneurs et les joueurs ont supposé que le retour à LaLiga Santander sur la voie rapide était une obligation. Depuis le banc, toute trace de détente a été éliminée et l’ascension mathématique a été réalisée le 9 mai.

4. Excellence continue

La domination de l’Espanyol tout au long de la saison a été indéniable. La pire séquence des perruches sur ce parcours a été un match nul et deux défaites consécutives, ce qui s’est produit deux fois cette saison. L’habituel a été de voir les Catalans s’imposer régulièrement (24 victoires).

5. Les défis du futur

Les perruches réfléchissent au prochain cours depuis des semaines. Sur le papier, en raison des limitations salariales et des contrats en cours, aucun changement majeur ne peut être apporté à la main-d’œuvre. Tout le monde est clair que, malgré briller dans l’enfer de Second, ils ne veulent jamais y retourner.