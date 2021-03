les cinq clés du jugement du TSJM ce dimanche

La Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) s’est prononcée ce dimanche en faveur de tenir des élections dans la Communauté le 4 mai. Il l’a fait en rejetant les mesures conservatoires demandées par l’Assemblée de Madrid dans l’appel qu’elle a déposé vendredi dernier.

La décision n’a pas été facile. Au sein de la huitième section de la chambre contentieuse administrative du TSJM, il y a eu une débat juridique intense Au cours des deux derniers jours, ce qui a fait que la publication de la résolution a pris plus de temps que prévu: elle était attendue à midi et elle est arrivée après 16h30.

La voiture mesure ces graves complications: le conflit sur lequel ils ont dû se prononcer était entre deux pouvoirs fondamentaux de l’État, le législatif et l’exécutif, soulignent-ils, quelque chose d’inhabituel dans l’ordre contentieux-administratif, utilisé pour élucider les différences entre deux administrations publiques différentes, ou entre un individu et une administration.

Ceux-ci sont quelques clés de la décision attendue du TSJM qui a été connue ce dimanche.

Qu’est-ce qui a échoué au TSJM ce dimanche?

Le TSJM il ne s’est prononcé que sur l’acceptation des mesures conservatoires qui a demandé l’appel interjeté vendredi dernier par l’Assemblée de Madrid contre le décret de dissolution de la chambre, et l’appel consécutif à des élections régionales, qui a été lancé mercredi dernier par la présidente Isabel Díaz Ayuso.

Les magistrats ne sont pas allés au fond des choses: la procédure suit, mais ils n’ont accepté que de toute urgence de rejeter les mesures demandées par l’Assemblée. Leur admission aurait permis à la chambre de retrouver ses pleins pouvoirs et de poursuivre le traitement des motions de censure présentées mercredi par Más Madrid et le PSOE, procédures qui auraient été achevées des semaines avant la date fixée pour les élections.

Qu’est-ce que cette décision implique?

Le rejet des mesures conservatoires implique que la chambre est dissoute et seul le Conseil permanent peut fonctionner, qui n’est pas responsable du traitement des motions de censure. Ces pourriture, ce qui signifie que le Les madrilènes iront aux urnes le 4 mai prochain.

Quel était le cœur du problème?

Le cœur de la décision des magistrats a été les événements frénétiques qui ont eu lieu le matin du mercredi 10 mars: décision de Díaz Ayuso au Conseil des gouverneurs, annonce des élections à Aguado, motions de défiance de Más Más Madrid et du PSOE. .. C’est le chronologie des événements contenue dans l’ordonnance, citant l’appel de l’Assemblée:

Le président de la Communauté de Madrid signe le décret de dissolution de l’Assemblée de Madrid. Vingt membres du groupe parlementaire Plus de Madridprésenter une motion de censure à 13h03 et 37 du Groupe parlementaire socialiste présent une autre motion de censure à 13 h 07 À 16 h 10, une communication arrive de la ministre de la Présidence, María Eugenia Carballedo, informant l’Assemblée de la décision du président de dissoudre et, entre une et trois minutes après cette heure, il est enregistré que la Puerta del Sun de l’admission pour le traitement des mouvements.

Si les motions ont été présentées avant la publication de la dissolution au Journal officiel … pourquoi la deuxième priorité du TSJM?

Le TSJM a fini par dicter qu’au-delà de la publication du décret de dissolution de l’Assemblée, ce qui s’est produit peu après 00h00 le 11 mars, ce qui est vraiment déterminant dans cette affaire est le moment où la présidente Isabel Díaz Ayuso décide de la dissolution et de la signature.

« Ce que le pouvoir accordé à la présidence de la Communauté de Madrid (de dissoudre la chambre et de convoquer des élections) lui permet de faire, sans palliatif et même si elle est obligée de le faire au moyen d’un décret et avec les autres exigences , « accepter » la dissolution anticipée de l’Assemblée de Madrid. Par conséquent, il faut comprendre que ce pouvoir demeure valablement exercé à partir du moment où vous signez le Décret de dissolution et de convocation des élections et sans préjudice du fait que l’effectivité de cette convocation électorale se manifeste une fois que le Décret répété a été publié au Journal Officiel », est précisé dans l’arrêté rendu par les magistrats de la huitième section.

En fait, le TSJM va jusqu’à dire que le Appel de l’Assemblée est soutenu de telle manière que, s’il est admis, on pourrait supposer que le président de la Communauté, en l’espèce, perdre sa capacité à dissoudre la chambre, quelque chose que le Statut d’Autonomie lui confère.

Y a-t-il un recours contre la décision?

Oui. L’Assemblée de Madrid, en tant que requérant, peut déposer un appel devant le tribunal lui-même qui a émis la résolution en guise d’étape préalable au dépôt d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Pour le moment, la chambre de Madrid ne s’est pas prononcée sur la question, mais elle a un période maximale de cinq jours pour faire appel, nous devrons donc être très vigilants dans les prochaines heures.