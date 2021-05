Les cinq clés d’une unification réelle, légitime et fascinante

Dans la deuxième des trois vidéos menant à l’unification de tous les titres super légers, dans cette vidéo, nous présentons les cinq clés de la victoire ou de la défaite dans José Ramírez vs. Josh Taylor.

Le volume du coup, la pression et la meilleure portée de l’un contre les mouvements, l’efficacité et l’intelligence tactique de l’autre, ont d’autres additifs de boxe pour transformer ce combat en un exercice passionnant, entre deux styles de boxe qui se complètent et où ils se trouvent, précisément ces classes, celles qui peuvent faire basculer l’issue du combat d’un côté ou de l’autre.

