Les cinq conseils d’un conducteur pour préparer son voyage selon la DGT | Moteur

Prudence sur la route, c’est la clé pour rentrer chez soi en toute sécurité, mais la Direction Générale de la Circulation a d’autres conseils qui contribuent à rendre le trajet plus agréable et qu’y arriver est un jeu d’enfant.

En été, nous prenons tous plus ou moins la voiture, car les voyages sont la norme en vacances. Que ce soit à la montagne ou à la plage, les Espagnols passent plusieurs heures au volant pour atteindre notre destination préférée.

Et puisque la DGT ne veut que nous arriver à bon port (ici 10 conseils pour rouler en été), sur les réseaux sociaux, ils s’efforcent de nous rappeler au quotidien comment nous devons faire face aux voyages.

Utilisant Twitter comme outil principal, la Direction générale de la circulation a récemment partagé le cinq conseils essentiels qu’un conducteur doit suivre si vous voulez affronter votre voyage de la manière la plus sûre possible.

Bien s’hydrater : Boire de l’eau, des sodas ou des jus de fruits empêche les reflets sur la route de s’atténuer. Ne buvez pas d’alcool: Bien que nous le sachions tous, toute quantité d’alcool affecte nos réflexes et notre capacité de réaction, nous ne devons donc absolument rien boire avant de conduire. Prévoyez des pauses : Le conseil habituel est qu’il faut s’arrêter à 200 km de trajet ou toutes les deux heures, car cela nous permet de récupérer de l’énergie pour pouvoir à nouveau se concentrer sur la route. Portez des vêtements confortables et à la température idéale : Voyager confortablement est essentiel pour pouvoir supporter le volant pendant plusieurs heures et nous permet d’effectuer des mouvements brusques en cas de besoin sur la route. Ils conseillent également que la température ne dépasse pas 23 degrés, car à partir de là, la chaleur peut nous causer de la somnolence. Dors bien: Voyager reposé est vital pour éviter de s’endormir au volant, être attentif en voyage et réagir rapidement à tout imprévu.

Forte de ces conseils, la DGT estime que tout conducteur est préparé à affronter son trajet de la manière la plus sûre possible, bien qu’ils se souviennent que sur la route nous ne voyageons pas seulsAu lieu de cela, nous faisons partie d’une grande communauté où nous dépendons tous de tout le monde.

Voyager prudemment et attentif aidera les autres autant qu’il nous aide à ce que les autres conducteurs voyagent dans les meilleures conditions. L’important est d’y arriver, et si cela peut être en économisant un maximum de carburant, nous terminerons le voyage.