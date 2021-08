Les cinq erreurs lors de l’utilisation de la climatisation dans la voiture selon la DGT | Vie

La climatisation peut être la meilleure alliée lorsque vous voyagez en voiture en plein été, mais vous devez utiliser correctement ce système de ventilation pour que tout circule comme il se doit.

L’été est la période où la climatisation est la plus utilisée. Le maintien d’une température intérieure appropriée est essentiel pour une conduite efficace et ne pas être la proie de l’épuisement par la chaleur.

En fait, l’épuisement par la chaleur peut avoir des effets sur les personnes similaires à ceux de l’ivresse. Cet effet est appelé « ivresse de chaleur » et agit contre les conducteurs pendant les trajets en voiture.

Allumer la climatisation semble la solution la plus simple, mais tout n’est pas si simple. En fait, certaines erreurs sont commises lors de l’utilisation de cette mesure pour rester au frais dans le véhicule. La DGT les met en garde et nous allons les résumer.

La première erreur est de mettre l’air au maximum. Oui, il fait très chaud et l’intérieur de la voiture n’est généralement pas l’endroit le plus frais. Mais le plus conseillé est, au démarrage, de laisser le véhicule s’aérer pendant une minute avec les vitres ouvertes et ensuite d’allumer l’air pour commencer le voyage.

La deuxième erreur est de maintenir le bouton de recirculation. En ayant ce mode activé, on obtient que les vitres s’embuent plus fréquemment. Il est conseillé d’avoir ce bouton avec l’option automatique activée, évitant ainsi l’embuage des vitres.

La troisième erreur est de ne pas allumer la climatisation. Oui, il y a des moments où la rue est plus fraîche et il semble qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir la climatisation. Même la brise générée lors de la conduite peut être trompeuse, mais en été, il est toujours conseillé de la continuer.

La quatrième erreur est de ne pas avoir la climatisation bien dirigée. Souvent, les bouches d’aération sont dirigées vers des zones où la brise qu’elles génèrent n’affecte pas le conducteur ou le reste des passagers. Il est conseillé de les placer correctement avant de commencer la marche.

La cinquième erreur est de ne pas avoir un entretien correct de la climatisation. Et, est-ce que ce système doit également subir une inspection pour s’assurer qu’il fonctionne correctement. Il est conseillé de changer les filtres tous les 15 000 ou 20 000 kilomètres.