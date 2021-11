Les hôtes de « The Five » ont discuté de ce que les démocrates devraient faire pour éviter une vague rouge en 2022, le co-animateur Joe Concha prédisant que le parti majoritaire pourrait perdre jusqu’à 60-70 sièges à la Chambre des représentants 2022.

Concha a noté que les démocrates avaient perdu des dizaines de sièges à la Chambre en 2014 malgré le passage du président Obama à ObamaCare, et que les républicains avaient perdu 43 sièges en 2018, malgré les réductions d’impôts du président Trump.

Le co-animateur Dagen McDowell a ajouté que les républicains gagnent en popularité non pas à cause de tout ce qu’ils ont fait, mais à cause des « erreurs que les démocrates ont commises maintes et maintes fois depuis leur prise de pouvoir ».

McDowell a également déclaré que l’objectif principal des démocrates n’était pas de conserver le pouvoir, mais d’adopter des textes législatifs clés, comme le plan Build Back Better de Biden.

« Entre maintenant et l’année prochaine, soyez très prudent. Parce que les démocrates sont désespérés. Ils voient cette fenêtre se fermer. Ils mentiront et ils sont prêts à perdre le pouvoir à la Chambre ou au Sénat », a-t-elle déclaré.

« Le but est de faire passer cette monstruosité géante de l’aide sociale. La perte de pouvoir est temporaire. Les programmes du projet de loi sont éternels. C’est ce qui est effrayant. »

Joey Jones a également ajouté qu’en raison du recensement, les limites des districts du Congrès ont été redessinées en faveur des républicains.

« La carte favorise énormément les républicains », a déclaré Jones. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de ce que les républicains vont faire à la maison, je pense que c’est à propos de ce que les démocrates ont fait pour le perdre. »

Jones a fait référence au candidat Wesley Hunt, un vétéran de l’armée, qui a annoncé une offre pour un nouveau district du Congrès. La course de Hunt, a déclaré Jones, n’est que l’une des nombreuses que le GOP peut envisager de gagner ou de reconquérir des démocrates en 2022.

Concha a également envisagé plus loin 2024, notant que les sondages montrent que de nombreux Américains espèrent que Biden ne se présentera pas pour un deuxième mandat. Il a ajouté que les très faibles taux d’approbation du vice-président Harris l’empêchaient probablement d’être le remplaçant sur le ticket.

« Je suis sûr qu’ils ne supporteront pas [California Gov.] Gavin Newsom. Alors regardez-vous Pete Buttigieg, le secrétaire aux transports qui fait du bon travail avec la crise de la chaîne d’approvisionnement ? », a-t-il déclaré.