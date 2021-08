Les cinq faits de la médaille historique Lorena Arenas

“Je ressens un bonheur immense, je ne sais pas comment le décrire, j’avais travaillé très dur pour cela, j’en avais rêvé il y a longtemps et le voir réel est une fierté pour moi et mon pays“. Ce sont quelques mots de Sandra Lorena Arenas après avoir marqué l’histoire à Tokyo 2020 en obtenant la médaille d’argent au 20 kilomètres marche femmes.

Deuxième journée consécutive avec une médaille pour la Colombie en athlétisme, car la veille Anthony Zambrano avait terminé deuxième de la finale du 400 mètres. Cette fois le tour était pour le Risaraldense, auquel est tombé le report de ces Joutes en raison de la pandémie de covid-19, puisque eu le temps de se remettre complètement de certains problèmes physiques et atteindre cette compétition à un niveau élevé dans le parc Odori à Sapporo.

Podium symbolique dans cette ville située à une heure et demie de la capitale japonaise par avion et dans laquelle se déroulent les épreuves de marche et de marathon car les températures ne sont pas aussi élevées qu’à Tokyo, où Arenas recevra officiellement la médaille aux Jeux Olympiques. Stade, étant la cinquième médaille pour la délégation colombienne dans ces Justas (quatre d’argent et une de bronze).

Première sud-américaine sur un podium

La marche athlétique de la branche féminine a été incluse pour la première fois dans Barcelone 92, bien que dans cette édition, comme à Atlanta 96, le test était de 10 kilomètres. A partir de Sydney 2000, il a été augmenté à 20 km pour les femmes et dans les huit éditions avec une marche des femmes, C’est la première fois qu’un Sud-Américain monte sur le podium.

Cette discipline avait déjà eu un médaillé latino-américain. Il s’agit de la mexicaine María Guadalupe González, qui, comme Arenas, a remporté la médaille d’argent à Rio 2016. Concernant les hispanophones, l’Espagnole María Vasco rejoint, bronze à Sydney 2000.

La Colombie atteint 13 médailles d’argent dans l’histoire

Il s’agit de la quatrième médaille d’argent de la Colombie à Tokyo 2020, s’ajoutant à ceux obtenus par Luis Mosquera en haltérophilie, Mariana Pajón en BMX et Anthony Zambrano en athlétisme.

Tout au long de l’histoire des Jeux Olympiques, notre pays accumule 13 médailles de ce métal. Les deux premiers ont été remportés par Hellmut Bellingrodt en tir sportif à Munich 72 et Los Angeles 84. A Pékin 2008, les deuxièmes places sont réapparues avec Diego Salazar et Leidy Solís en haltérophilie. Puis ce fut au tour de Caterine Ibargüen (triple saut), Rigoberto Urán (cyclisme) et Óscar Figueroa (haltérophilie), tandis qu’à Rio 2016, Yuri Alvear en judo et Yuberjén Martínez en boxe ont remporté l’argent.

Douzième femme avec une médaille pour la Colombie

Les femmes ont donné à la Colombie 17 médailles dans l’histoire des Jeux, bien que plusieurs d’entre eux aient répété le podium dans différentes éditions, ce qui fait de la marchista le douzième colombien à monter sur un podium olympique.

Ximena Restrepo : Bronze (Barcelone 92 – Athlétisme)

Maria Isabel Urrutia: Or (Sydney 2000 – Haltérophilie)

Maria Luisa Calle: Bronze (Athènes 2004 – Cyclisme)

Mabel Mosquera : Bronze (Athènes 2004 – Haltérophilie)

Leidy Solis : Argent (Pékin 2008 – Haltérophilie)

Jackeline Renteria: Deux Bronzes (Pékin 2008 / Londres 2012 – Combat)

Mariana Pajon : Deux médailles d’or et une d’argent (Londres 2012 / Rio 2016 / Tokyo 2020 – BMX)

Catherine Ibarguen: Un argent et un or (Londres 2012 / Rio 2016 – Athlétisme)

Ubaldina Valoyes : Bronze (Londres 2012 – Haltérophilie)

Youri Alvéar : Un bronze et un argent (Londres 2012 / Rio 2016 – Judo)

Ingrit Valence: Bronze (Rio 2016 – Boxe)

Arènes lorraines: Argent (Tokyo 2020 – Athlétisme)

Cinquième médaille d’athlétisme pour le pays

Ximena Restrepo a ouvert la médaille colombienne en athlétisme en accrochant le bronze au 400 mètres à Barcelone 92. Il aura fallu 20 ans pour célébrer à nouveau dans cette discipline avec l’argent de Caterine Ibargüen au triple saut à Londres, qui à Rio 2016 a remporté l’or. Anthony Zambrano a élargi son palmarès dans ces Justas avec l’argent au 400m et Lorena Arenas a placé la cinquième médaille, la première en mouvement pour le pays.

Podium à sa troisième participation olympique

La première participation d’Arenas aux Jeux a eu lieu à Londres 2012, lorsque il a terminé dans la case 30 avec un temps de 1 heure, 33 minutes et 21 secondes. Quatre ans plus tard il faisait partie du 20km marche à Rio de Janeiro, terminant à la 32e place avec 1h 35’40”, donc à Tokyo 2020, en plus de la médaille d’argent, il a réalisé son meilleur record olympique en 1h 29’37”, à un peu plus d’une minute et demie de son record personnel (1:28:03).