Les cinq fantastiques nouveaux boxeurs champions de la Coupe Iberdrola

Après une démonstration intéressante et applaudie de mitaines, de boxe d’enfants sur le ring, et de distinction avec le insigne d’or de la Fédération espagnole de boxe (FEB) à Don Juan Luis Torralba, a commencé au fronton de Biscaye, à Bilbao, la finale du Coupe Iberdrola 2021. 5 combats à l’issue desquels les nouveaux champions combattants devaient se retrouver.

Le premier à être contesté était celui face à Mari Luz Peral, mieux connu sous le nom de ‘La Joyita’ un Marta López en -98kg. Convenue comme le reste des combats au meilleur des trois tours, la victoire par décision unanime est revenue à Mari Luz, arrivée de Santander et qui a su surmonter une coupure à la lèvre. « Le combat a été égal. Nous nous sommes battus tous les deux. La vérité, c’est que cela aurait pu être pour l’un ou l’autre », a-t-il reconnu. ‘La Joyita’, qui a remporté une victoire de mérite contre une femme qui venait de remporter la médaille de bronze au Championnat d’Europe U22.

Après ce contact, tournez pour le face à face en -51 kg entre Tatiana Perez et Laura Fuertes. Encore une fois, la victoire a été prise à l’unanimité des juges, allant l’arrêter aux mains de Laura Fuertes, qui a ajouté son quatrième titre consécutif en Coupe Iberdrola, après ceux de 2018, 2019 et 2020. Pas mal. « Ça a été très difficile. Tatiana a un très bon niveau et je l’ai apprécié ».

Aussi par décision unanime a été imposée Mari Carmen Valero à Paula Ruiz à -54 kg, de sorte que la championne d’Espagne de cette année a pu battre la championne de la Coupe de la Ligue Iberdrola 2020. Un triomphe qu’elle a célébré avec ces mots : « C’était un combat très physique. Je suis content, mais j’aurais aimé que ce soit plus beau ».

Le feu d’artifice final de cette soirée intéressante a été allumé par les îles Canaries Sara eusebio et Laura Reoyo en -60kg. Reoyo, champion d’Espagne, a été un véritable tourbillon auquel Sara n’a pas pu trouver de réponse. La victoire à l’unanimité, contre un adversaire qui a montré qu’il savait gagner et qui, comme le reste des combattants, était très respectueux d’un adversaire qui avait aussi l’air vainqueur. « Chaque fois que je boxe, je suis heureux, que je gagne ou que je perds. J’ai un peu souffert, mais je pense avoir frappé fort. C’est une fille super courageuse et je la félicite pour ça. »

Felipe Martínez, président de la FEB, clôturait ce bon après-midi-nuit de boxe avec ces mots. « Nous devons continuer à travailler et je tiens à féliciter les champions et ceux qui ne l’ont pas été. Nous devons continuer à soutenir la boxe féminine ».

