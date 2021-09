Les cinq favoris pour se battre pour la bague des champions

30/09/2021

Le à 23:37 CEST

La NBA et les grands prétendants au titre sont de retour ils prennent déjà position pour entamer leur course vers la bague précieuse. Malgré le tollé médiatique sur le refus de certaines stars de se faire vacciner, le monde pose déjà son regard sur les cinq prétendants clairs au ring qui joueront dans la meilleure bataille de basket-ball au monde.

Les Lakers de Los Angeles

L’équipe de Los Angeles, dirigé un an de plus par LeBron James (19e saison en NBA), a clôturé l’été le plus ambitieux de toutes les franchises pour donner au King une nouvelle liste compétitive. Après une année post-anneau marquée par Les blessures d’Anthony Davies et LeBron lui-même, les Lakers ont recruté parmi des noms comme Russell Westbrook, Dwight Howard, Rajon Rondo et Carmelo Anthony, qui, malgré leurs meilleurs jours derrière eux, donnera un plus à une équipe qui a très envie de regagner le trône perdu.

dollars de Milwaukee

Les champions NBA actuels ne démarrent pas comme le grand favori, mais la simple présence de Giannis Antetokoumpo, aux côtés de ses écuyers de luxe Khris Middleton et Jrue Holiday, de quoi effrayer leurs rivaux. La perte de PJ Tucker est un coup dur pour l’équipement défensif des Bucks, mais un an de plus de maturité de Giannis et sans la pression d’atteindre son premier anneau peut être un plus pour une équipe qui récupérera l’un de ses meilleurs tireurs : Donte DiVincenzo .

Filets de Brooklyn

Les ‘Monstres’ de la vraie NBA. L’équipe des Big Three, la plus détestée et sans doute la plus controversée de la compétition pour les affaires extra-sportives de Kyrie Irving. Menée par un Kevin Durant complètement rétabli, l’équipe entraînée par Steve Nash est sûrement la machine offensive la plus redoutable du monde du basketball. KD, Irving et James Harden sont trois doués dans l’art de marquer et un an de plus, ils fonderont une grande partie de leurs options sur le tir plus que leurs rivaux. Éviter les blessures de ses stars et s’assurer qu’Irving ne rate pas les matchs en ne se faisant pas vacciner sera la clé de ses aspirations.

Guerriers de l’état d’or

Curry, qui a joué au niveau MVP la saison dernière et arrivé troisième au vote final, il récupère son meilleur écuyer, Klay Thompson, pour tenter de retrouver les jours de gloire dans la baie de San Francisco. Les conflits extra-sportifs peuvent cependant dynamiter les aspirations des Golden State Splash BrothersComme Irving, les Warriors ont à Wiggins, leur troisième épée offensive, un autre joueur anti-vaccination qui pourrait rater les 41 matchs à domicile en raison des lois de la ville californienne.

Soleils de phénix

L’actuel finaliste NBA tentera l’assaut final sur le ring qui résiste toujours dans les vitrines de la légendaire franchise Arizona. Avec Le renouveau de Chris Paul, l’équipe de Monty Williams assure la pérennité de l’un des meilleurs meneurs de la dernière décennie et de son moteur la saison dernière. Malgré une défaite 2-0 en finale contre les Bucks de Giannis, les Suns sont convaincus qu’une année de plus d’expérience de leur star, Devin Booker, ainsi que la croissance d’Ayton et Bridges, suffiront à reprendre la guerre en Occident. contre un Lakers renouvelé.

