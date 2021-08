Les cinq films Highlander, classés

Cela dit, je ne peux toujours pas m’empêcher d’aimer la série Highlander. Donc, quand je dis que la plupart des films puent, ça vient d’un lieu d’amour. Je m’en voudrais de ne pas mentionner le film d’animation, Highlander: The Search for Vengeance, car celui-ci est plutôt bon. Mais je m’en tiens aux films d’action en direct pour cette liste, car ce sont ceux que la plupart des fans reconnaîtront. Je suis en fait assez content du redémarrage de Highlander (même si je pense qu’il peut apprendre une chose ou deux du passé), mais je me concentre sur les cinq films d’action en direct actuels. Donc, cela dit, voici la liste. Et, si vous ne l’aimez pas, alors nous devons nous battre jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un !

Oh, et des spoilers mineurs à venir.