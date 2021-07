Les cinq finales les plus attendues des Jeux Olympiques

23/07/2021 à 12:27 CEST

La finale du 100 mètres

Mettez de côté tout ce que vous avez à faire les 31 juillet et 1er août. Ces jours-là, les finales du 100 mètres hommes et femmes seront disputées. Trayvon Bromell sera l’athlète à suivre pour succéder à Usain Bolt au record, avec un record cette année de 9,77, mais avec beaucoup de vent en sa faveur. Cette course, ces quelques 10 secondes d’excitation, est toujours le rendez-vous qui suscite le plus d’intérêt aux Jeux et même si Bolt est parti, cette année il ne le sera pas moins.

Natation – 100 mètres nage libre

Le 29 juillet se jouera la finale du 100 mètres nage libre dans la catégorie masculine et un jour plus tard, le 30 juillet, la catégorie féminine aura lieu. Ce qui est bien avec la natation, c’est que la plupart des finales sont intéressantes et qu’il est également pratique d’avoir les courses de 400 mètres et de relais 4×400 au calendrier, les 25 et 26 juillet.

Finale du tournoi de football

L’Espagne pourra-t-elle rééditer la médaille d’or de Barcelone 92 ? Pour le moment, ils savent que pour se battre pour la médaille d’or, ils devront jouer le 7 août, date à laquelle ce tournoi sera décidé. De son côté, le tournoi féminin, où les Etats-Unis débutent comme favorites, se réglera la veille, le 6 août.

Finale de basket

Nous rêvons tous d’une répétition de la finale de Londres entre l’Espagne et les États-Unis, mais cette fois avec un autre résultat. En cas de récidive, elle serait disputée le 7 août, date à laquelle se tiendra la lutte pour la médaille d’or au tournoi de basket. Les filles devront attendre un jour de plus.

Marathon

Il y a beaucoup de compétitions qui méritent une place ici. Tennis, cyclisme… Mais nous allons terminer avec le marathon, l’une des plus anciennes compétitions de toutes et qui a toujours l’honneur de mettre la touche finale aux Jeux.

Le marathon féminin se déroulera le 7 août, tandis que celui des hommes se déroulera le 8 août, sur un circuit de 42 kilomètres à travers les rues de Sapporo.