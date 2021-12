Les cinq indiscutables de Míchel à Gérone

21/12/2021 à 19:28 CET

Marc Brugues

Quand fin octobre, Gérone a perdu contre Huesca et est tombé aux positions de relégation, la saison semblait être un chemin de pierres, de boue et de beaucoup de poussière pour atteindre l’objectif minimum de salut. Pourtant, du club, La figure ou l’œuvre de Michel n’a jamais été remise en question. Au contraire, la volonté de rester au-delà du 30 juin lui a déjà été transmise.

L’entraîneur madrilène a transféré la confiance du club à ses joueurs pour en tirer le meilleur parti. Et c’est réussi. Gérone a été la deuxième meilleure équipe de la dernière étape de la compétition, seulement dépassée par l’intraitable Almería et cela l’a amené à grimper des positions jusqu’à clôturer le premier tour en sixième position, dans la zone des play-offs.

Míchel a dû surmonter une équipe boiteuse dans une certaine position et le barrage de pertes qui s’accumulent jour oui jour aussi. Même ainsi, entre les joueurs de l’équipe et une certaine invention, a réussi à presser le maximum de jus possible pour réveiller l’illusion des fans et du vestiaire.

Arrivé à l’équateur de la Ligue, les statistiques disent que Míchel a un groupe de joueurs incontestables qui ont joué pratiquement tous les matches de championnat. En réalité, Jean Charles a joué toutes les minutes possibles pendant Bernardo Espinosa et Aleix Garcia Ils ont également commencé chaque match même s’ils ne les ont pas tous terminés. Le Top 5 des joueurs irremplaçables de Míchel le complète Juanpe et Baena.