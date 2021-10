Les cinq joueurs les plus surestimés de LaLiga Santander

10/10/2021

LaLiga Santander a déjà accéléré le rythme et suffisamment de matchs ont été joués pour pouvoir analyser quels joueurs sont en bonne forme et lesquels doivent élever la barre afin d’atteindre ce que l’on attend d’eux. On y va avec notre sélection des joueurs les plus surfaits

danger édénique

Quoi de Risquer il n’a plus d’explication. Il est arrivé en tant que mégastar de Chelsea et n’a toujours pas gagné un seul point avec ses bottes. Il a laissé plus d’éclat qu’un autre, mais les blessures et son jeu erratique ont tout laissé dans un grand « bluff ». Ils l’attendent toujours au Real Madrid.

Philippe Coutinho

En cas de Coutinho C’est très similaire à Eden Hazard. Signature de millionnaire, attentes élevées et très mauvaises performances. Le Brésilien a marqué quelques buts, mais rien ne justifie l’énorme mise de fonds que le club blaugrana a faite pour lui.

Mariano

Mariano se sépare. Un footballeur qui a quitté l’Olympique de Lyon et quand le Real Madrid l’a rejoué a décidé de ne plus jouer au football. Cela ne compte pas pour le club blanc et il n’a voulu aller en prêt à aucune occasion, et qu’il a eu des opportunités. Mieux vaut rester à Valdebebas en charge et sans se battre une seule minute.

Luuk de Jong

La chose à propos de de Jong est différente. La plupart le valorisent à sa juste mesure, c’est-à-dire mal. Cependant, Ronald Koeman pense qu’il est un attaquant au niveau de Barcelone et a demandé s’il avait signé. Du limogeage de Séville à jouer avec le maillot du Barça.

Eric Garcia

La signature d’Eric Garcia était rare à tous égards. De plus, sa carrière est étrange… Il a à peine joué pour Manchester City, mais il a été signé par Barcelone et est le titulaire incontesté. Avec l’Espagne, c’est plus ou moins pareil. Centrale molle et manque beaucoup.