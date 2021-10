Les cinq joueurs les plus terrifiants de l’histoire du football

24/10/2021 à 11h20 CEST

Thomas Gravesen

Danois qui a dit qu’il était un footballeur et était en fait un boucher. Son surnom était « l’ogre » et Fernando Torres fait encore des cauchemars avec lui après avoir vu son visage fou à quelques centimètres. Milieu destructeur en général : jeu et jambes.

Pablo Garcia

Un autre milieu de terrain qui n’a pas besoin de costume pour Halloween. C’est effrayant en soi. Le Real Madrid l’a signé fatigué de souffrir à chaque fois qu’il a joué contre Osasuna. Les légendes disent qu’il a souri une fois.

Marco Materazzi

Célèbre pour recevoir La célèbre tête de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du monde 2006. Il a dû faire semblant au sol de faire expulser les Français, car le défenseur central italien n’a aucune sensibilité dans la poitrine. Central de ceux que vous ne voulez pas avoir devant.

Pépé

Il ne pouvait pas manquer. L’arrière central qui était le plus à la tête du 21e siècle. Le match de 2009 contre Getafe a été son point culminant, avec des coups de pied et des coups de poing partout. Et puis le Real Madrid est revenu. Match de ronde.

Carles Puyol

Pas parce qu’il était sale, parce que Puyol était noble comme lui seul, mais voir le « requin » courir vers vous est terriblement effrayant. Force, griffe et visage de rage, les Allemands savent parfaitement ce que c’est que de subir l’éternel capitaine de Barcelone dans la course. Brutal.