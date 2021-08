Les cinq joueurs qui peuvent surprendre en Liga Santander

09.08.2021 à 20:55 CEST

pari

Le départ de Leo Messi a touché tout fan de football espagnol, mais la récupération mentale est proche avec le début précoce de la Liga. Nous analysons les cinq joueurs qui peuvent être clés et peuvent surprendre cette saison.

Fran García, une balle pour le Rayo Vallecano

L’arrière gauche était l’un des meilleurs joueurs du Rayo Vallecano la saison dernière et, après la promotion, le club franjirrojo a exercé son option d’achat sur 50% des droits de Fran García. À présent pointe vers un titre incontesté en première division et il faudra prendre en compte sa vitesse, sa verticalité et sa dangerosité dessus.

Diego Lainez, talent olympique mexicain

L’ailier mexicain vient d’avoir joué aux Jeux Olympiques et d’être l’un des hommes les plus importants. Il s’est blessé à la cheville dans le match pour le bronze et on ne sait pas comment il atteindra le début de la ligue. Malgré cela, c’est un joueur en qui de nombreux espoirs sont placés. Il est arrivé au Betis en 2019 et ce doit être la saison de son explosion.

Rodrigo de Paul : signature à l’Atlético de Madrid

Le milieu de terrain Rodrigo de Paul connaît bien LaLiga Santander. Il a déjà disputé 34 matchs avec le maillot de Valence et vient maintenant de l’Udinese à l’Atlético de Madrid.. C’est le grand pari des rojiblancos après versement de 35 millions d’euros et de grandes choses sont attendues de lui.

Eric García, le défenseur central de Barcelone et de l’équipe espagnole

A Manchester City, il jouait à peine, mais Eric García a clairement indiqué lors du Championnat d’Europe qu’il était prêt à assumer son rôle à Barcelone. Il vient au Can Barça pour être titulaire et s’il maintient le niveau qu’il a montré dans le tournoi continental, il a de bonnes chances de le dépasser.

Miguel Gutiérrez : Attention, Mendy

Dire que Miguel Gutiérrez aspire à surprendre est quelque chose d’étrange, car il a déjà montré qu’il est bien préparé pour jouer avec l’équipe première du Real Madrid. En principe, le titulaire avec Carlo Ancelotti sera Ferland Mendy, mais le côté très jeune est fulgurant et ce parcours risque d’être son explosion.