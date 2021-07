Les cinq K-dramas à regarder absolument sur Netflix

Allons de l’avant et allons droit au but. Si vous avez un quelconque intérêt pour les K-dramas – et vous devriez le faire, car beaucoup d’entre eux se rapprochent de la perfection télévisuelle – Netflix est de plus en plus l’endroit vers lequel se tourner. Le plus grand streamer au monde a déjà clairement indiqué qu’il dépenserait environ un demi-milliard de dollars cette année pour le seul contenu coréen. C’est pour continuer à investir dans une liste de contenu coréen qui a aidé Netflix à rassembler près de 4 millions d’utilisateurs dans le pays. Il a même construit une paire d’installations de production en Corée du Sud et a sorti un flux constant d’émissions et de films coréens originaux. Ce qui soulève finalement la question : quels sont exactement les meilleurs drames coréens sur Netflix à diffuser en ce moment ?

Étant donné que « meilleur » est subjectif, une bonne façon de répondre à cette question consiste à identifier un certain type de K-drama Netflix. Ci-dessous, vous trouverez nos recommandations pour les plats coréens Netflix originaux qu’un connaisseur du genre identifierait comme « à voir absolument ». Nous pouvons discuter de ceux qui sont les meilleurs. Mais tous, très certainement, doivent au moins être vus. Il y a cinq spectacles en tout ci-dessous. Et au moins certains d’entre eux méritent également de figurer sur les meilleures listes de télévision de fin d’année 2021. De plus, vous n’êtes pas non plus obligé de nous croire sur parole. Demandez à n’importe quel fan inconditionnel de K-drama, et ils indiqueront que certaines et peut-être même toutes ces émissions comptent parmi les meilleures de ce que Netflix a à offrir. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous.

Meilleure offre du jour Le robot aspirateur le plus vendu de Prime Day est tombé à 99,99 $ au lieu de 180 $ ! Prix ​​catalogue : 179,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (44%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les meilleurs dramas coréens sur Netflix

Si vous avez besoin d’un guichet unique pour commencer, la page de destination K-drama de Netflix est un bon point d’entrée dans la catégorie. Ceux-ci sont tous regroupés de la même manière que le contenu Netflix sur votre page principale. Les catégories K-drama ici incluent tout, des « émissions télévisées savonneuses » à « Populaire », « Sci-fi » et plus encore.

Commençons par un ajout récent à la bibliothèque de Netflix, qui a fait ses débuts en février et que je viens de terminer moi-même.

Vincenzo

Vincenzo est un exemple parfait de quelque chose que j’ai rencontré pendant la pandémie de coronavirus. Coincé à la maison, je me suis retrouvé à graviter vers les tarifs internationaux de streaming, y compris des émissions coréennes comme celle-ci. Et on dirait que tant de K-dramas, y compris Vincenzo, essaient de vous bombarder de tout et de tout ce que vous pourriez aimer. Vincenzo, en particulier, englobe la comédie, le drame, l’action, l’espionnage commercial et l’intrigue, un peu de romance – quelque chose, en d’autres termes, pour tout le monde.

Un bref résumé de l’intrigue : Vincenzo Cassano est avocat et consigliere pour la mafia italienne. Il retourne dans son pays natal, la Corée, et se lie rapidement avec un PDG corrompu et ses sbires. Vincenzo s’en prend aux méchants comme on peut s’y attendre d’un mafieux élégant. Il défend également une coterie de propriétaires de petites entreprises, qui forment le cœur de l’émission. Il y a beaucoup trop de rebondissements dans Vincenzo pour les compter, donc vous ne vous ennuierez jamais. Il n’y a qu’une seule saison (encore une fois, une sorte de caractéristique des K-dramas), vous n’avez donc pas à faire un investissement énorme ici. C’est une pure télé d’évasion, d’un genre qui se traduit dans n’importe quelle langue.

Crash Landing sur vous

Crash Landing on You obtient mon vote pour le n°1, le meilleur drame coréen sur Netflix.

L’intrigue : une riche héritière sud-coréenne fait du deltaplane et se fait emporter à travers la frontière dans une tempête. Elle atterrit dans une forêt nord-coréenne. Dans un arbre, où elle s’écrase dans les bras d’un beau soldat d’élite nord-coréen.

Vous pouvez probablement deviner où va celui-ci.

Comme avec Vincenzo, CLoY (l’acronyme par lequel les fans se réfèrent à la série) regorge de tout, de la romance à la comédie, en passant par le drame, les séquences d’action, les décors à gros budget, la bromance d’ensemble et l’action d’espionnage, ainsi que avec bien plus. Soyez averti : vous tomberez littéralement amoureux de tous ces personnages, et vous serez peut-être prêt à marcher devant le siège de Netflix en signe de protestation une fois que vous aurez terminé celui-ci. C’est parce qu’il n’y aura pas de saison 2. Essayez-le, cependant. Vous verrez ce que nous voulons dire (Mais vous SEREZ satisfait, dans l’ensemble, car celui-ci est absolument le meilleur des meilleurs).

C’est bien de ne pas être bien

D’après la description officielle de Netflix de It’s Okay to Not Be Okay : « Désespéré d’échapper à son bagage émotionnel et à la lourde responsabilité qu’il a eue toute sa vie, un travailleur psychiatrique commence à guérir avec l’aide de l’inattendu. L’inattendu étant « une femme qui écrit des contes de fées, mais n’y croit pas ».

Il y a un élément de bravoure dans cette émission que je n’ai pas vu une série télévisée aborder à ce degré depuis longtemps. Il aborde magnifiquement les problèmes de santé mentale et ce que signifie guérir d’un traumatisme. Chaque personnage de la série a des bagages, en quelque sorte, dans ce sens. De la dépression au SSPT. Pas moins que le New York Times a salué cette émission comme l’une des meilleures séries internationales de 2020.

Deux mentions honorables

Répondre 1988

Celui-ci ressemble en quelque sorte à The Wonder Years – mais transporté à Séoul, dans les années 1980. Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur Reply 1988, qui suit la vie de cinq familles qui vivent toutes dans la même rue dans un quartier de Séoul appelé Ssangmun-dong. Cela vous rappellera un certain moment de votre vie, lorsque vous grandissiez, et cela souligne vraiment l’universalité des meilleurs drames coréens sur Netflix.

Liste de lecture de l’hôpital

“Chaque jour est extraordinaire pour cinq médecins et leurs patients à l’intérieur d’un hôpital, où la naissance, la mort et tout le reste coexistent”, lit-on dans la description officielle de Netflix pour Hospital Playlist.

Celui-ci me rappelle Scrubs, en termes de mélange de tons. Les personnages pratiquent la médecine. Il y a aussi le lien normal que nous voyons entre amis. Et ils sont aussi tous dans un groupe ensemble. La liste de lecture de l’hôpital est un autre favori des fans. Il figure sur toutes les listes des “Meilleurs drames coréens”, et les fans du genre devraient absolument y jeter un coup d’œil.

Meilleure offre du jour Obtenez Alexa mains libres dans votre voiture pour 19,99 $ avec cette folle vente Amazon ! Prix ​​catalogue : 44,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (56%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission