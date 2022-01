Greg Gutfeld et ses co-animateurs ont exposé les dommages causés par les syndicats d’enseignants à l’ère de l’apprentissage à distance vendredi sur « The Five ».

« Kat Timpf… a fait valoir ce point hier soir : les syndicats d’enseignants ont réussi à prendre l’une des professions les plus appréciées et à la redéfinir comme égoïste et paresseuse », a déclaré Gutfeld. » … Nous tous dans nos générations aimions nos enseignants. … Et ce système et les syndicats ont détruit l’image de l’enseignant [and] transformé la salle de classe en prison surveillée. »

LES ÉCOLES PUBLIQUES DE CHICAGO ANNULENT LES COURS POUR UN TROISIÈME JOUR D’AUTRE COMME LA BATAILLE AVEC L’UNION DES ENSEIGNANTS CONTINUE

Les écoles publiques de Chicago ont annulé les cours vendredi pour la troisième journée consécutive en raison d’un différend avec le syndicat des enseignants concernant l’apprentissage à distance et les protocoles de sécurité COVID. Plus de 300 000 élèves des écoles publiques — « [s]certains ont faim, d’autres sans surveillance » – n’ont pas été en classe, a déclaré le co-animateur Geraldo Rivera.

« Alors maintenant, c’est une crise … que l’Amérique ne devrait pas laisser passer », a déclaré Gutfeld. « Nous devrions licencier les gens. Il est temps de retirer l’argent du système, de commencer à soutenir les parents. Donnez-leur l’argent pour qu’ils puissent faire les choix de la meilleure éducation, que ce soit le choix de l’école, l’enseignement à domicile, le modèle Peloton. C’est le la seule façon d’améliorer les choses est d’introduire la concurrence. Mais les syndicats détestent la concurrence parce que cela signifie qu’ils doivent enlever les pyjamas, mettre les vêtements et aller travailler. «

Rivera a rapporté les résultats d’une enquête qui a révélé que 48% des enseignants ont admis avoir envisagé de quitter la profession au cours du mois dernier.

« Ces enseignants – quoi, la moitié d’entre eux ont pensé à arrêter ? Bien », a déclaré le co-animateur Dagen McDowell. « Nous devons faire exploser tout le système. Quitte. Trouve un travail qui, quand tu ne te présenteras pas au travail, ils te vireront un–. »

Tout n’était pas sombre pour la co-animatrice Martha MacCallum.

» … [W]Ce que je trouve vraiment encourageant ici, c’est qu’il y a eu des enseignants qui ont renversé la tendance, renversé le syndicat, et ils ont dit : « Je me présente quand même » », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ils dépensent beaucoup trop d’argent dans le système scolaire public de Chicago pour chaque enfant », a-t-elle conclu. « Cela ne fonctionne évidemment pas parce que vous pouvez dépenser beaucoup moins dans les écoles catholiques et dans d’autres écoles, les écoles à charte, et en avoir beaucoup plus pour votre argent. »